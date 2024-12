Marley habló de su conflicto con Santiago del Moro: "Él es bastante particular..."

Ante semejante repercusión, algunos medios intentaron consultar a ambos pero, por el momento, solo el conductor de “Survivor Expedición Robinson” dio su versión de los hechos, y en no muy buenos términos, aunque trató de disimular.

De hecho, comentó que los resquemores tienen vieja data, remontándose a varios años atrás, cuando ambos confluyeron en la señal de las bolas multicolores. Específicamente, mientras Del Moro conducía el programa “Quién quiere ser millonario”, entre 2019 y 2020.

“Él es bastante particular… Es de irse sin saludar… Cuando fui al programa, se fue y no me saludó. Tiene esas cosas, pero yo no me ofendo. No sé si ese día se enojó con algo, conmigo, o qué. Yo hice una hora y media de programa ese día, me quedé ahí y de repente vi que se fue. Capaz que se había enojado”, dijo Alejandro Wiebe.

Y agregó que cuando “él cuando pasó a Telefé, me llamó y me avisó, me dijo: ‘Paso a Telefe’, y le dije: ‘Bueno, bienvenido’; pero más allá de esa relación, no tuvimos nunca… No tengo un problema con él, a mí me cae bien. Yo siempre con la mejor”, aseguró para LAM.

Y esa incógnita se alargó hasta la entrega de esta año de los Premios Martín Fierro, cuya ceremonia fue conducida por Santiago del Moro: “La otra vez, en los Martín Fierro, vi que nombraba a Susana, a todos, y la gente me decía ‘no te nombró a vos’, y yo decía: ‘no puede ser…’ Pero capaz que está enojado conmigo por algo”, arriesgó Marley.

Finalmente, afirmó que “a mí me cae bien, me parece un buen conductor. Yo tengo cero drama con él cuando veo que ustedes me preguntan por eso; porque claramente deben percibir algo, pero no es de mi lado”, cerró.

Ahora resta saber cuál es la versión de Santiago del Moro sobre este "conflicto" que tiene en vilo a la familia de Telefé...

