La horrorosa exigencia de Marley durante el nacimiento de Milenka: "Quería parto natural"

El conductor ya se encontraba en suelo estadounidense ante un posible adelanto de la fecha de parto, por lo que cuando Kasandra, la madre subrogante, comenzó con las contracciones y tuvo que internarse el 27 de diciembre, Marley pudo acompañarla en el hospital.

“Estoy en el hospital de vuelta, no puedo más del dolor”, le expresó Kasandra a Marley por teléfono mientras él compraba pañales a pocas cuadras de la clínica. Sobre los momentos posteriores, el conductor contó: “Fueron muchas horas. Empezó a las siete de la tarde y a las tres de la mañana nació Milenka. En el hospital tardaron mucho en encontrar a un anestesista, porque era fin de semana antes de Año nuevo y no había nadie”.

“De repente me dicen ‘dilatación de 7, ¡ya nace’! y empezaron ‘¡pujá, pujá!’ y así estuvimos horas y horas”, expresó durante la entrevista, antes de hacer la revelación que causó horror en las redes sociales.

Marley parto natural milenka

“En un momento, vino el médico, me dijo que había mucho sangrado y me habló de un aparato que es como una especie de aspiradora para poder como succionarla y acelerar el momento. Me preguntó y le dije ‘yo no quiero eso, quiero que nazca natural’”, lanzó Marley.

Pese a que el médico le advirtió que la beba no estaba encontrando el canal de parto y que tenía que priorizar que la madre no tenga más hemorragia, Marley insistió en su postura.

Ante esto, el médico le informó que “iban a descansar una hora y media” para "ver si todo estaba bien" y tomar la decisión de seguir con el trabajo de parto natural.

A las 2.30 de la mañana el médico le advirtió nuevamente que había mucho sangrado y procedió a utilizar el dispositivo. “Ahí nació, pero nació dormida. No lloraba”, reveló Marley sobre ese motmento.

Sus declaraciones causaron espanto y horror entre los usuarios de las redes sociales, donde criticaron la postura del conductor por exigirle a la madre de Milenka que continuara con el parto natural pese a las advertencias de los médicos.