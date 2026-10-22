Martín Fierro de Radio 2026: nominados y todos ganadores, minuto a minuto

Nancy Pazos destrozó a Javier Milei

La entrega de los Premios Martín Fierro a la Radio 2026 tuvo otro de sus puntos más álgidos durante el discurso de Nancy Pazos, quien se despachó con un durísimo discurso contra el presidente Javier Milei y el Gobierno libertario.

Al subir al escenario para recibir el galardón a Mejor Programa de Interés General en AM por su ciclo "El Amor es más Fuerte" (Radio 10), la periodista pronunció una encendida intervención con duras críticas a la gestión de Milei y a sus formas de gobernar, cosechando un cerrado aplauso del auditorio. Seguí leyendo.