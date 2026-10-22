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Martín Fierro de Radio 2026: nominados y todos ganadores, minuto a minuto

María ODonnell ganó el Martí Fierro de Oro de Radio 2026.

María O'Donnell ganó el Martí Fierro de Oro de Radio 2026.
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En una nueva ceremonia en el Goldencenter de Parque Norte, APTRA entreó este miércoles los premios Martín Fierro de Radio.

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La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) llevó a cabo este miércoles 21 de octubre los Martín Fierro de Radio 2026, premios que distinguieron a los programas, periodistas, conductores y equipos que se destacaron durante 2025.

La ceremonia se realizó en el Goldencenter de Parque Norte, con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio, y la transmisión de Infobae. Fueron 32 ternas, mientras que María O'Donnell se quedó con el ansiado Oro.

Minuto a minuto de los Martín Fierro de Radio 2026

Uno por uno, todos los ganadores de los Martín Fierro de Radio 2026

  • Programa musical en AM: La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750)
  • Columnista de espectáculos: Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100)
  • Mejor labor en operación: Gabriel Marsili (FM Los40)
  • Labor humorística: Pachu Peña (Re tarde – FM Pop)
  • Relator deportivo: Gabriel Anello (Mitre)
  • Mejor labor en producción: Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10)
  • Labor locución femenina: Gigi Ribaloff (Mucha Radio)
  • Programa periodístico matutino diario FM: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos)
  • Programa periodístico vespertino diario FM: Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play)
  • Movilero: Mercedes Ninci (Mitre informa primero - Mitre)
  • Programa agropecuario: La hora del campo (Alejandro Cánepa - Continental)
  • Programa deportivo: Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello – Mitre)
  • Programa musical en FM: Aspen Club (FM Aspen)
  • Programa periodístico matutino diario en AM: Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña - Splendid)
  • Programa semanal en AM: Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red)
  • Programa cultural/educativo: Después de todo (Gustavo Campana – AM 750)
  • Labor locución masculina: Sebastián Bresler (Mitre)
  • Columnista político: Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos)
  • Columnista económico: Willy Kohan (Rivadavia)
  • Servicio informativo: Rotativo del aire (Rivadavia)
  • Programa de interés general en AM: El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10)
  • Programa semanal en FM: Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio Con Vos)
  • Programa nocturno AM y FM: Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red)
  • Columnista policial / judicial: Hugo Alconada Mon (De acá en más – FM Urbana Play)
  • Labor periodística deportiva: Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental)
  • Labor periodística femenina: María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play)
  • Labor en musicalización: Delta Music Team (FM Delta)
  • Programa de interés general en FM: Coworking (Nacho Otero – Delta)
  • Labor periodística masculina: Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Mitre)
  • Programa periodístico vespertino diario AM: Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia)
  • Labor conducción femenina: María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde – Radio Mitre)
  • Labor conducción masculina: Paulo Vilouta (Vilouta 910 - Radio La Red)

María O'Donnell ganó el Martín Fierro de Radio de Oro

La periodista de Urbana Play ganó el máximo galardón de la ceremonia organizada por APTRA.

Nancy Pazos destrozó a Javier Milei

La entrega de los Premios Martín Fierro a la Radio 2026 tuvo otro de sus puntos más álgidos durante el discurso de Nancy Pazos, quien se despachó con un durísimo discurso contra el presidente Javier Milei y el Gobierno libertario.

Al subir al escenario para recibir el galardón a Mejor Programa de Interés General en AM por su ciclo "El Amor es más Fuerte" (Radio 10), la periodista pronunció una encendida intervención con duras críticas a la gestión de Milei y a sus formas de gobernar, cosechando un cerrado aplauso del auditorio. Seguí leyendo.

Encendido discurso de Rolando Graña contra Javier Milei

La ceremonia de los Premios Martín Fierro a la Radio 2026 dejó uno de los momentos políticos más intensos de la noche. Al subir al escenario para recibir el galardón a Mejor Programa Periodístico Matutino en AM, Rolando Graña pronunció un encendido discurso con duras críticas hacia la retórica del presidente Javier Milei. Seguí leyendo.

Pachu Peña ganó el Martín Fierro de la Radio a Mejor Labor Humorística

El actor ganó el premio por Pop Radio.

Lucas Colautti, Mejor labor en producción por Mañana Sylvestre en Radio 10

Gato Sylvestre pasó por la alfombra roja

Cómo ver en vivo los Martín Fierro de Radio 2026

La transmisión en vivo estará a cargo de Infobae, en una gala que reunirá a referentes de las principales emisoras de AM y FM. En total, la premiación contempla 32 rubros que abarcan distintas áreas de la actividad radiofónica.

Martín Fierro de Radio 2026: todos los nominados

Programa periodístico matutino diario en AM

  • Alguien tiene que decirlo (Eduardo Feinmann – Mitre).
  • Mañana Sylvestre (Gustavo Sylvestre – Radio 10).
  • Mesa chica (Alfredo Scocimarro – Del Plata).
  • Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña – Splendid).
  • Vamos Rivadavia (Nelson Castro – Rivadavia).

Programa periodístico matutino diario en FM

  • ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos).
  • Arriba carajo (Gastón Recondo – DSports).
  • De acá en más (María O’Donnell – Urbana Play).
  • Maldición, va a ser un día hermoso (Mario Pergolini – Vorterix).

Programa periodístico vespertino diario en AM

  • De vuelta (Pablo Duggan – Radio 10).
  • El ojo de la tormenta (Tomás Méndez – AM 750).
  • Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia).
  • Pastor 910 (Facundo Pastor – La Red).
  • MP 910 (Marcelo Palacios – La Red).

Programa periodístico vespertino diario en FM

  • Atardecer de un día agitado (Sergio Lapegüe y Mariela Fernández – FM La 100).
  • Paren la mano (Lucas “Luquitas” Rodríguez – Vorterix).
  • Reloj de plastilina (Juan Di Natale – FM Mega).
  • Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play).
  • ¿Quién paga la fiesta? (Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta – Rock and Pop).

Programa de interés general en AM

  • Basta Baby (Baby Etchecopar – Rivadavia).
  • El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10).
  • Encendidos en la tarde (María Isabel Sánchez – Mitre).
  • Tres de tres (Gabriel Ruocco – Continental).

Programa de interés general en FM

  • Coworking (Nacho Otero – Delta).
  • El club del Moro (Santiago del Moro y Maju Lozano – FM La 100).
  • La Negra Pop (Elizabeth “La Negra” Vernaci – Pop Radio).
  • No está todo dicho (Guido Kaczka y Claudia Fontán – FM La 100).

Programa nocturno en AM y FM

  • Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red).
  • Desde el alma (Oscar “Cholo” Gómez Castañón – Rivadavia).
  • Feudalísima (Marcela Feudale – Radio 10).

Programa semanal en AM

  • El loco de la azotea (Adrián Korol – Nacional).
  • Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red).
  • Pensándolo bien (Jorge Fernández Díaz – Mitre).
  • La hora referí (Daniel Dátola – La Red).

Programa semanal en FM

  • Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio Con Vos).
  • Dexter 107.9 (Federico “Dexter” Wiemeyer – FM El Observador).
  • Dicen que dicen (Alberto Lotuf – Radio Con Vos).
  • El buen modo (Virginia Lago – FM La 2x4).

Programa deportivo

  • Fútbol 910 (Juan Carlos “Toti” Pasman – La Red).
  • No veo la hora (Ariel Senosiain – DSports FM).
  • Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello – Mitre).
  • Un buen domingo (Walter Nelson – La Red).

Programa musical en AM

  • La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750).
  • Ni se te ocurra contarlo (Marcela Labarca – Mitre).
  • Qué noche Teté (Teté Coustarot – Radio 10).
  • Soy Nacional (Sandra Mihanovich – Nacional).

Programa musical en FM

  • Aspen Club (FM Aspen).
  • La tarde (Susana Fernández Iogha – FM Disney).
  • La noche Blue (María Paula Saborido – Radio Blue).

Programa cultural o educativo

  • Al infinito y más allá (Nora Bar – El Destape Radio).
  • Cultura Nacional (Daniela Pantano – Nacional).
  • Después de todo (Gustavo Campana – AM 750).
  • El ojo del arte (María Paula Zacharías – Rivadavia).

Programa agropecuario

  • Bichos de campo (Nicolás Razzetti – Belgrano).
  • La hora del campo (Alejandro Cánepa – Continental).
  • Mitre y el campo (Carlos Lencina – Mitre).

Labor periodística femenina

  • María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play).
  • Nuria Am (Nuria A.M. – Del Plata).
  • Rosario Ayerdi (De vuelta – Radio 10).

Labor periodística masculina

  • Alejandro Bercovich (Pasaron cosas – Radio Con Vos).
  • Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Mitre).
  • Ernesto Tenembaum (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos).
  • Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre – Radio 10).
  • Jorge Rial (Argenzuela – Radio 10).

Labor en conducción femenina

  • Lizy Tagliani (Arriba bebé – Pop Radio).
  • María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde – Mitre).
  • Naanim Timoyko (Modotango.ar – FM La 2x4).
  • Yanina Latorre (Yanina 107.9 – El Observador).

Labor en conducción masculina

  • Andy Kusnetzoff (Perros de la calle – Urbana Play).
  • Guido Kaczka (No está todo dicho – FM La 100).
  • Guillermo Stronati (Tierra adentro – Nacional).
  • Paulo Vilouta (Vilouta 910 – La Red).

Labor periodística deportiva

  • Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental).
  • Hugo Balassone (Un buen momento – La Red).
  • Magdalena “Magui” Aicega (¿Quién paga la fiesta? – Rock and Pop).

Labor humorística

  • Nacho Bulián (Volviendo a casa y Nuestra mañana – Mitre).
  • Nahuel Prado (Pasaron cosas – Radio Con Vos).
  • Pachu Peña (Re tarde – Pop Radio).
  • Patricio “Pato” Benegas (Ventura show 1030 y Mesa chica – Del Plata).

Servicio informativo

  • La Red Informativa (La Red).
  • Mitre informa primero (Servicio Informativo de Radio Mitre).
  • Radio 10 - Siempre noticias (Radio 10).
  • Radionoticias Del Plata (Del Plata).
  • Rotativo del aire (Rivadavia).

Labor en locución femenina

  • Alejandra Salas (Todo queda en casa y No está todo dicho – FM La 100).
  • Gigi Ribaloff (Mucha Radio).
  • Marcela Giorgi (Sábado tempranísimo – Mitre).

Labor en locución masculina

  • Bebe Sanzo (El club del Moro – FM La 100).
  • Mario Portugal (Rivadavia).
  • Sebastián Bresler (Mitre).

Relator deportivo

  • Daniel Mollo (Boca de selección – Del Plata).
  • Gabriel Anello (Mitre).
  • Leonardo Gentili (La Red).

Mejor labor en producción

  • Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo – Mitre).
  • Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10).
  • Pablo Benvenutti (El club del Moro – FM La 100).
  • Florencia Verdaguer (Mesa chica – Del Plata).

Mejor labor en operación

  • Alejandro Chule (Sarasa – FM La 100).
  • Gabriel Marsili (FM Los 40).
  • Guillermo Bidondo (El club del Moro – FM La 100).

Labor en musicalización

  • Delta Music Team (FM Delta).
  • Javier Fábregas (FM Aspen y Radio 10).
  • José Luis De Dios (FM Nacional Folklórica).
  • Leo Rodríguez (LN+ Música 104.9).

Movilero

  • Alan Zurita (Mitre informa primero – Mitre).
  • Mercedes Ninci (Mitre informa primero – Mitre).
  • Rosario Bigozzi (La Red).

Columnista de espectáculos

  • Andrea Rincón (¿Quién paga la fiesta? – Rock and Pop).
  • Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100).
  • Tamara Pettinato (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos).

Columnista político

  • Mariel Di Lenarda (Nuestra mañana – Mitre).
  • Nacho Girón (Vuelta y media – Urbana Play).
  • Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos).

Columnista económico

  • Alfredo Zaiat (El Destape Radio).
  • Silvia Naishtat (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos).
  • Willy Kohan (Rivadavia).

Columnista policial o judicial

  • Ariel Zak (Mañana Sylvestre – Radio 10).
  • Gustavo Carabajal (FM 107.9 El Observador).
  • Hugo Alconada Mon (De acá en más – Urbana Play).
  • Rodrigo Alegre (Nuestra mañana – Mitre).

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