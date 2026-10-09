Martín Fierro de Radio 2026: la lista completa de nominados, categoría por categoría

La ceremonia se llevará a cabo el miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte y contará con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio. La transmisión en vivo estará a cargo de Infobae, en una gala que reunirá a referentes de las principales emisoras de AM y FM. En total, la premiación contempla 32 rubros que abarcan distintas áreas de la actividad radiofónica.