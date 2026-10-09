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Martín Fierro de Radio 2026: la lista completa de nominados, categoría por categoría

Espectáculos

APTRA dio a conocer las ternas que reconocerán a las principales figuras y programas de la radio argentina.

Martín Fierro de Radio

Martín Fierro de Radio

La radio argentina ya conoce a sus candidatos para los Martín Fierro de Radio 2026. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) anunció las nominaciones para los premios que distinguirán a los programas, periodistas, conductores y equipos que se destacaron durante 2025.

La ceremonia se llevará a cabo el miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte y contará con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio. La transmisión en vivo estará a cargo de Infobae, en una gala que reunirá a referentes de las principales emisoras de AM y FM. En total, la premiación contempla 32 rubros que abarcan distintas áreas de la actividad radiofónica.

Nancy Pazos

Nancy Pazos

Martín Fierro de Radio 2026: todos los nominados

Programa periodístico matutino diario en AM

  • Alguien tiene que decirlo (Eduardo Feinmann – Mitre).
  • Mañana Sylvestre (Gustavo Sylvestre – Radio 10).
  • Mesa chica (Alfredo Scocimarro – Del Plata).
  • Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña – Splendid).
  • Vamos Rivadavia (Nelson Castro – Rivadavia).

Programa periodístico matutino diario en FM

  • ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos).
  • Arriba carajo (Gastón Recondo – DSports).
  • De acá en más (María O’Donnell – Urbana Play).
  • Maldición, va a ser un día hermoso (Mario Pergolini – Vorterix).

Programa periodístico vespertino diario en AM

  • De vuelta (Pablo Duggan – Radio 10).
  • El ojo de la tormenta (Tomás Méndez – AM 750).
  • Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia).
  • Pastor 910 (Facundo Pastor – La Red).
  • MP 910 (Marcelo Palacios – La Red).

Programa periodístico vespertino diario en FM

  • Atardecer de un día agitado (Sergio Lapegüe y Mariela Fernández – FM La 100).
  • Paren la mano (Lucas “Luquitas” Rodríguez – Vorterix).
  • Reloj de plastilina (Juan Di Natale – FM Mega).
  • Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play).
  • ¿Quién paga la fiesta? (Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta – Rock and Pop).

Programa de interés general en AM

  • Basta Baby (Baby Etchecopar – Rivadavia).
  • El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10).
  • Encendidos en la tarde (María Isabel Sánchez – Mitre).
  • Tres de tres (Gabriel Ruocco – Continental).

Programa de interés general en FM

  • Coworking (Nacho Otero – Delta).
  • El club del Moro (Santiago del Moro y Maju Lozano – FM La 100).
  • La Negra Pop (Elizabeth “La Negra” Vernaci – Pop Radio).
  • No está todo dicho (Guido Kaczka y Claudia Fontán – FM La 100).

Programa nocturno en AM y FM

  • Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red).
  • Desde el alma (Oscar “Cholo” Gómez Castañón – Rivadavia).
  • Feudalísima (Marcela Feudale – Radio 10).

Programa semanal en AM

  • El loco de la azotea (Adrián Korol – Nacional).
  • Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red).
  • Pensándolo bien (Jorge Fernández Díaz – Mitre).
  • La hora referí (Daniel Dátola – La Red).

Programa semanal en FM

  • Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio Con Vos).
  • Dexter 107.9 (Federico “Dexter” Wiemeyer – FM El Observador).
  • Dicen que dicen (Alberto Lotuf – Radio Con Vos).
  • El buen modo (Virginia Lago – FM La 2x4).

Programa deportivo

  • Fútbol 910 (Juan Carlos “Toti” Pasman – La Red).
  • No veo la hora (Ariel Senosiain – DSports FM).
  • Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello – Mitre).
  • Un buen domingo (Walter Nelson – La Red).

Programa musical en AM

  • La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750).
  • Ni se te ocurra contarlo (Marcela Labarca – Mitre).
  • Qué noche Teté (Teté Coustarot – Radio 10).
  • Soy Nacional (Sandra Mihanovich – Nacional).

Programa musical en FM

  • Aspen Club (FM Aspen).
  • La tarde (Susana Fernández Iogha – FM Disney).
  • La noche Blue (María Paula Saborido – Radio Blue).

Programa cultural o educativo

  • Al infinito y más allá (Nora Bar – El Destape Radio).
  • Cultura Nacional (Daniela Pantano – Nacional).
  • Después de todo (Gustavo Campana – AM 750).
  • El ojo del arte (María Paula Zacharías – Rivadavia).

Programa agropecuario

  • Bichos de campo (Nicolás Razzetti – Belgrano).
  • La hora del campo (Alejandro Cánepa – Continental).
  • Mitre y el campo (Carlos Lencina – Mitre).

Labor periodística femenina

  • María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play).
  • Nuria Am (Nuria A.M. – Del Plata).
  • Rosario Ayerdi (De vuelta – Radio 10).

Labor periodística masculina

  • Alejandro Bercovich (Pasaron cosas – Radio Con Vos).
  • Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Mitre).
  • Ernesto Tenembaum (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos).
  • Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre – Radio 10).
  • Jorge Rial (Argenzuela – Radio 10).

Labor en conducción femenina

  • Lizy Tagliani (Arriba bebé – Pop Radio).
  • María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde – Mitre).
  • Naanim Timoyko (Modotango.ar – FM La 2x4).
  • Yanina Latorre (Yanina 107.9 – El Observador).

Labor en conducción masculina

  • Andy Kusnetzoff (Perros de la calle – Urbana Play).
  • Guido Kaczka (No está todo dicho – FM La 100).
  • Guillermo Stronati (Tierra adentro – Nacional).
  • Paulo Vilouta (Vilouta 910 – La Red).

Labor periodística deportiva

  • Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental).
  • Hugo Balassone (Un buen momento – La Red).
  • Magdalena “Magui” Aicega (¿Quién paga la fiesta? – Rock and Pop).

Labor humorística

  • Nacho Bulián (Volviendo a casa y Nuestra mañana – Mitre).
  • Nahuel Prado (Pasaron cosas – Radio Con Vos).
  • Pachu Peña (Re tarde – Pop Radio).
  • Patricio “Pato” Benegas (Ventura show 1030 y Mesa chica – Del Plata).

Servicio informativo

  • La Red Informativa (La Red).
  • Mitre informa primero (Servicio Informativo de Radio Mitre).
  • Radio 10 - Siempre noticias (Radio 10).
  • Radionoticias Del Plata (Del Plata).
  • Rotativo del aire (Rivadavia).

Labor en locución femenina

  • Alejandra Salas (Todo queda en casa y No está todo dicho – FM La 100).
  • Gigi Ribaloff (Mucha Radio).
  • Marcela Giorgi (Sábado tempranísimo – Mitre).

Labor en locución masculina

  • Bebe Sanzo (El club del Moro – FM La 100).
  • Mario Portugal (Rivadavia).
  • Sebastián Bresler (Mitre).

Relator deportivo

  • Daniel Mollo (Boca de selección – Del Plata).
  • Gabriel Anello (Mitre).
  • Leonardo Gentili (La Red).

Mejor labor en producción

  • Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo – Mitre).
  • Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10).
  • Pablo Benvenutti (El club del Moro – FM La 100).
  • Florencia Verdaguer (Mesa chica – Del Plata).

Mejor labor en operación

  • Alejandro Chule (Sarasa – FM La 100).
  • Gabriel Marsili (FM Los 40).
  • Guillermo Bidondo (El club del Moro – FM La 100).

Labor en musicalización

  • Delta Music Team (FM Delta).
  • Javier Fábregas (FM Aspen y Radio 10).
  • José Luis De Dios (FM Nacional Folklórica).
  • Leo Rodríguez (LN+ Música 104.9).

Movilero

  • Alan Zurita (Mitre informa primero – Mitre).
  • Mercedes Ninci (Mitre informa primero – Mitre).
  • Rosario Bigozzi (La Red).

Columnista de espectáculos

  • Andrea Rincón (¿Quién paga la fiesta? – Rock and Pop).
  • Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100).
  • Tamara Pettinato (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos).

Columnista político

  • Mariel Di Lenarda (Nuestra mañana – Mitre).
  • Nacho Girón (Vuelta y media – Urbana Play).
  • Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos).

Columnista económico

  • Alfredo Zaiat (El Destape Radio).
  • Silvia Naishtat (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos).
  • Willy Kohan (Rivadavia).

Columnista policial o judicial

  • Ariel Zak (Mañana Sylvestre – Radio 10).
  • Gustavo Carabajal (FM 107.9 El Observador).
  • Hugo Alconada Mon (De acá en más – Urbana Play).
  • Rodrigo Alegre (Nuestra mañana – Mitre).

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