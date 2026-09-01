Maru Botana se solidarizó con Tini y reveló cómo es su relación con Alejandro Stoessel

En el marco de las controversias vinculadas a la auditoría sobre la administración de las ganancias y los bienes de Tini Stoessel —gestión que se encuentra a cargo de su padre, Alejandro Stoessel—, la cocinera y conductora Maru Botana se pronunció sobre el tema. La chef rememoró el episodio en el cual un establecimiento de su cadena de franquicias, operado de manera exclusiva por el progenitor de la cantante y registrado a nombre de la artista, resultó escrachado por una compañía de suministro eléctrico tras detectar una conexión irregular en un medidor.