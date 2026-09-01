Maru Botana se solidarizó con Tini y reveló cómo es su relación con Alejandro Stoessel
En medio del escándalo familiar de los Stoessel, la cocinera recordó su relación con el empresario y se solidarizó con la cantante. Los detalles.
En el marco de las controversias vinculadas a la auditoría sobre la administración de las ganancias y los bienes de Tini Stoessel —gestión que se encuentra a cargo de su padre, Alejandro Stoessel—, la cocinera y conductora Maru Botana se pronunció sobre el tema. La chef rememoró el episodio en el cual un establecimiento de su cadena de franquicias, operado de manera exclusiva por el progenitor de la cantante y registrado a nombre de la artista, resultó escrachado por una compañía de suministro eléctrico tras detectar una conexión irregular en un medidor.
En aquella oportunidad, la imagen de la cocinera quedó salpicada en los medios de comunicación. A pesar de haber explicado públicamente que la explotación del negocio pertenecía al productor y que la titularidad figuraba a nombre de la joven intérprete, su marca sufrió secuelas comerciales a raíz de la exposición mediática.
Abordada por los cronistas que buscaron su testimonio ante las recientes novedades contables, la conductora se mostró tajante sobre la situación financiera que atraviesa la estrella del pop. Al ser consultada sobre las irregularidades bajo investigación, Botana remarcó ante el móvil de "Primicias YA": “No me sorprende tanto porque, bueno, tuve situaciones. No es momento para hablar, pero ojalá que lo puedan solucionar”.
Prosiguiendo con su relato, la empresaria gastronómica revivió el malestar experimentado durante la etapa en la que estuvo vinculada laboralmente con el productor televisivo, afirmando: “Sí, obvio que la pasé muy mal. Así que bueno, ojalá que Tini pueda solucionar todos los problemas que tiene, más que nada por la parte familiar, que en esos momentos te olvidás de la plata. Es eso”.
De esta manera, la famosa cocinera dejó en claro su solidaridad para con la joven cantante en este complejo escenario, priorizando el bienestar del vínculo afectivo por encima de los diferendos económicos.
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