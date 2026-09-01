Renunció a todo, construyó una casa de piedra y barro en un paraíso de Córdoba e inspira a otras mujeres

A partir de ahí, el proceso de habitar el espacio exigió transformar el paisaje con técnicas de construcción natural.

En la bioconstrucción, las piedras de la zona cumplen un rol estructural vital: se utilizan habitualmente para los cimientos y las hiladas bajas, protegiendo los muros de la humedad del suelo y otorgando una base sólida capaz de sostener la estructura.

Rocío asumió la obra completa mediante el trabajo artesanal y el esfuerzo físico bajo el sol. "Yo levanté esta casa sola; yo puse todo el pulso. He levantado todas las paredes sola, la instalación de agua la he hecho sola… Son cosas que decía: ‘Esto yo no lo voy a poder hacer nunca’", contó en ese mismo reportaje.

A diferencia de la construcción convencional con ladrillo cocido y cemento —altamente industrializada y costosa—, el barro permite que cualquier persona pueda aprender el oficio, amasar los materiales locales y levantar sus propias paredes, como explican los arquitectos que se dedican a la bioconstrucción.

Además, las propiedades de la tierra cruda aportan una gran ventaja habitacional: actúan como un potente aislante térmico natural que regula la temperatura interior, manteniendo el hogar fresco en verano y abrigado en invierno.

Autonomía y habitabilidad sin red

La elección de construir con los recursos del entorno suele ir de la mano de un estilo de vida autosuficiente. En el caso de Rocío, el proceso de consolidar su refugio requirió atravesar pruebas extremas, como convivir durante cuatro años sin suministro de electricidad. Lejos de ser un impedimento, la austeridad del refugio se transformó en el medio para lograr un bienestar profundo.

"Yo pensaba que mi sueño era la casa, pero, en realidad, la casa y la vida en el monte eran solo un medio para poder tener la felicidad y la gratificación de acompañar a mis hijas a crecer. Hoy, admiro que puedan estar con el teléfono; acordate que estuvimos 4 años sin luz", agregó.

Una inspiración para otras mujeres

Para Rocío, la bioconstrucción y la vida en el monte no son solo una elección arquitectónica, sino una ruptura con las rutinas urbanas y el consumo exacerbado: "Hay un montón de gente que sueña con esto. Se levantan, van enojados al laburo, toman cinco colectivos, hacen el mismo camino de vuelta y, al día siguiente, arrancan con la misma rutina. Eso no es vida», dice y recomienda salir al mundo a buscar otras alternativas..

Desde que comenzó a construir casas, cada vez más mujeres la siguen en las redes: se convirtió en una inspiración. Como dice ella: "Si otros podían, yo también. Y si yo puedo, otras pueden".