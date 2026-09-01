Horror en Tres de Febrero: se asomó por la ventana de su casa y le arrojaron ácido en la cara
Agustina Soledad Rodríguez, de 25 años, está internada en grave estado y podría perder la vista. La Policía busca al atacante.
Una joven de 25 años fue víctima de un brutal ataque en su casa de la localidad bonaerense de Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero, cuando un hombre se presentó en su vivienda con la excusa de entregarle un paquete, pero cuando ella se asomó por la ventana, el agresor le arrojó ácido en la cara.
El hecho ocurrió el jueves en una vivienda ubicada sobre la calle Pérez Galdós al 9100, entre Corrientes e Ituzaingó. La víctima, identificada como Agustina Soledad Rodríguez, sufrió graves quemaduras y permanece internada.
Según relataron sus familiares, un hombre llegó hasta la casa de la joven, que trabaja como manicura y es mamá de una niña de tres años, golpeó la puerta de la vivienda y dijo que tenía un pedido que entregar a su nombre.
La joven se acercó a una ventana y la abrió para atenderlo. Fue entonces cuando el atacante le arrojó el líquido directamente a la cara. De acuerdo con lo relatado por su familia y con fuentes policiales, se trataba de ácido.
El líquido se espació por en el rostro, el cuello y el pecho de Agustina, provocándole quemaduras de extrema gravedad. Tras el ataque, la joven fue trasladada de urgencia a un hospital local.
Jazmín, hermana de la víctima, detalló que Agustina tiene “el 32% de su cuerpo comprometido” y afirmó que existe un alto riesgo de que las lesiones afecten su vista y sus pulmones.
Según informó el medio Primer Plano Online, la joven continúa internada en terapia intensiva en el Hospital Bocalandro, de la localidad de Loma Hermosa.
Buscan al atacante de Tres de Febrero
Tras el ataque, el agresor escapó y hasta el momento permanece prófugo. Personal de la Policía Bonaerense realizó un relevamiento en la zona y trabaja para identificarlo y determinar cómo llegó hasta la vivienda y qué hizo después de la agresión.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Diana Mayko, titular de la UFI N° 7 del Departamento Judicial San Martín y, por el momento, el expediente fue caratulado como “lesiones graves”.
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