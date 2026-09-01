Horror en Tres de Febrero: se asomó por la ventana de su casa y le arrojaron ácido en la cara

Jazmín, hermana de la víctima, detalló que Agustina tiene “el 32% de su cuerpo comprometido” y afirmó que existe un alto riesgo de que las lesiones afecten su vista y sus pulmones.

Según informó el medio Primer Plano Online, la joven continúa internada en terapia intensiva en el Hospital Bocalandro, de la localidad de Loma Hermosa.

Buscan al atacante de Tres de Febrero

Tras el ataque, el agresor escapó y hasta el momento permanece prófugo. Personal de la Policía Bonaerense realizó un relevamiento en la zona y trabaja para identificarlo y determinar cómo llegó hasta la vivienda y qué hizo después de la agresión.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Diana Mayko, titular de la UFI N° 7 del Departamento Judicial San Martín y, por el momento, el expediente fue caratulado como “lesiones graves”.