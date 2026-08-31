El fenómeno de El Niño 2026 se intensifica y proyecta anomalías térmicas sin precedentes: el informe de ECMWF
Las últimas proyecciones de los modelos climáticos internacionales advierten que la actual fase cálida experimentará un salto drástico en los próximos meses.
El monitoreo atmosférico global ingresó en una etapa de máxima atención de cara al último tramo del año, y crecen los alertas por el fenómeno de El Niño en curso, ya que se perfila para romper registros históricos debido a la magnitud de las anomalías en la temperatura superficial de las aguas del Pacífico ecuatorial.
Así se desprende de las guías semanales del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) y las advertencias del especialista Ben Noll, según el informe del sitio especializado Meteored.
Las estimaciones para el inicio de octubre apuntan a un escenario extremo: las marcas térmicas marinas se dispararían hasta alcanzar los 5,64 °C por encima de la media en la región del Pacífico oriental (Niño 1+2), mientras que en el Pacífico central (Niño 3.4) treparían hasta los 3,55 °C, cifras que representarían picos absolutos en las series históricas de monitorización.
El motor detrás del fenómeno de El Niño: ráfagas del oeste y un contexto global más cálido
La dinámica que alimenta esta escalada responde al acoplamiento entre el océano y la atmósfera. Tras una pausa transitoria, los vientos anómalos del oeste —encargados de desplazar y acumular grandes volúmenes de agua cálida hacia las costas de Perú y Ecuador al suprimir los tradicionales alisios del este— registrarán nuevos récords de intensidad en el Pacífico ecuatorial central en este arranque de septiembre.
Este factor mecánico terminará por disipar cualquier freno térmico, empujando los índices hacia terrenos inéditos.
A diferencia de eventos anteriores, los meteorólogos enfatizan que este El Niño evoluciona sobre un planeta atravesado por un calentamiento global exacerbado, caracterizado por olas de calor marinas generalizadas y una atmósfera global más cálida. Esta combinación no solo altera los patrones habituales de la oscilación, sino que promete potenciar de manera drástica sus impactos climáticos a nivel regional y global en el umbral hacia 2027.
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