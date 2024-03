Spiderman 4: Tom Holland y Zendaya volverían a Marvel este año

De hecho, hay que recordar que Tom Holland se alejó durante un tiempo de la actuación tras el estreno de su serie en Apple TV, "The Crowded Room". Pero ahora, el insider Jeff Sneider y quien es especialista en este tipo de películas, dio a conocer que tanto Holland como Zendaya están listos para regresar a los rodajes de Spiderman 4. Siguiendo los acontecimientos de "No Way Home" y hasta con un posible regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire, ahora Peter Parker se deberá enfrentar a nuevos desafíos: hacer que todos lo recuerden.