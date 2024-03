Qué pasó con la temporada 3 de "Euphoria": ¿se canceló la serie de Zendaya?

“Me he enterado de que la tercera temporada prevista de Euphoria, de Sam Levinson, ha sido totalmente descartada. No se va a rodar. Tenían planes para rodarla este verano, pero eso se vino abajo y el viernes comunicaron al reparto que podían liberar sus agendas para otros proyectos”, relató Jordan Ruimy, uno de los periodistas de la tira.

Ante la viralidad de este comentario, desde Variety, medio especializado en cine y series se comunicaron con el entorno de Sam Levinson para comprender lo que pasaba. Así fue cómo un portavoz de HBO afirmó: “HBO y Sam Levinson siguen comprometidos a hacer una tercera temporada excepcional”.

Luego de esto, agregó: “Mientras tanto, estamos permitiendo que nuestro demandado reparto busque otras oportunidades”. Por otro lado, desde Deadline también confirmaron que el retraso tendría que ver porque Sam Levinson por ahora no terminó de escribir el guion. No obstante, esto no indica que la nueva edición haya sido cancelada, para tranquilidad de sus fans.