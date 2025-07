El elenco de "Los 4 Fantásticos" presentó la nueva película de Marvel

La conferencia de prensa con los actores de "Los 4 Fantásticos"

En la conferencia de prensa moderada por Ash Crossan, los protagonistas de la nueva versión de "Los 4 Fantásticos" revelaron algunos detalles que no pasaron desapercibidos y debes conocer antes de ver la película.

El primero en hablar fue Kevin Feige, productor ejecutivo de Marvel, quien contó por qué es ahora el momento de traer la historia familiar de "Los 4 Fantásticos" y por qué está tan emocionado de poder ver su futuro a lo largo de la franquicia. "Estoy muy emocionado. Ahora es el momento porque finalmente nos vimos capaces de poder hacerlo y conseguimos los derechos sobre ellos. Esa fue, sin dudas, una razón. La otra razón es que encontramos un cast increíble que acá puedes ver", comenzó diciendo Feige.

Embed - Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos | Tráiler Oficial | Doblado

Luego, agregó: "Estuvimos trabajando muy duro en esta película. Matt (Shakman - director del film -) estuvo trabajando muy duro por años para traer a la vida la primera familia de Marvel de una manera que, tu sabes, pudiéramos sentir que arreglaría el mundo que creamos". En tanto, fue el turno de Matt de hablar, quien contó cómo fue revivir este universo.

"Soy un gran fan de Los 4 Fantásticos desde niño, así que fue un honor la responsabilidad de traer a estos personajes al MCU. Y todos sabemos que ellos son figuras públicas. Son como una especie de luz en el camino en su generación y era en la que nosotros escuchamos de ellos y los trajimos para que encajen en la línea de tiempo de Marvel. Así que tuvimos que ponerlos en un universo diferente, en una tierra diferente, lo que significa que pudimos construir este futuro retro de 1960", dijo el director.

Tras esto, fue el turno de los actores de hablar, en especial de Vanessa Kirby quien encarna a Sue Storm, un personaje multifacético: es madre, heroína y líder. Una combinación perfecta dentro de un mundo dominado por hombres y, sobre esto, fue que habló la actriz en la conferencia de prensa. "Lo cierto es que esto ya se ve desde los cómics a través de las décadas que fueron pasando. Para mi siempre fue algo como revolucionario tener a esta madre en el centro de esta familia, pero también es absolutamente parte del equipo y nunca queda en casa sola", explicó la actriz haciendo referencia al compañerismo que hay entre ellos.

Los 4 Fantásticos

Asimismo, también afirmó: "Y después, cuando me encontré con Matt y después con Kevin por primera vez y empezamos a hablar de Sue, me apasioné por ella. Fue increíble para mi esta idea de tener que interpretar a una superheroína embarazada, una madre trabajadora. Y encima, durante el rodaje de ese momento, fue surreal porque yo realmente tenía la panza de embarazada". Después dejó en claro: "Fue un gran honor interpretarla. Y yo sé que solamente soy una más de aquellas mujeres que la conocerán a lo largo de los años".

Fue entonces cuando comenzó a hablar Pedro Pascal quien, con su personaje de Reed, tuvo que balancear ser el científico más inteligente del grupo así como convertirse en padre por primera vez. "Mi parte favorita de interpretar a este personaje es que esta persona quien es tan brillante y con la que te podes sentir cómodo, también resuelve los más complejos y difíciles problemas de ciencia para crear soluciones para todo el mundo", empezó diciendo el también protagonista de "The last of Us".

"Sin embargo, él puede resolver todo tipo de problemas para entender cómo funciona el mundo, pero no entiende cómo funcionan las relaciones y la familia, el amor y crecer en una relación como compañero, amigo y, por supuesto, como padre", continuó y dejó en claro: "La única manera en la que él comienza a entender cómo lidiar con esto es cuando su bebé lo impulsa a estar presente en distintas experiencias. Y esto es precisamente algo en lo que Matt me guió para comprender el arco emocional y los detalles de él porque no soy padre".

4 fantasticos

Entonces, fue cuando el actor contó que la hija del director fue la encargada de ayudarlo en este tipo de cosas, en especial cuando le vendió una limonada. Tal es así que Pascal cerró: "Voy a decir, en una manera muy logística, las conversaciones con Matt relacionadas a Reed fueron las que me ayudaron a entrar en este personaje".

Por su parte, Joseph Quinn contó qué es lo que más lo inspira de su personaje. "Creo que hay algo inspirador en Johnny, especialmente la forma en la que ve el espacio porque es una especie de investigador y yo pienso que está buscando respuestas", definió el actor y después confirmó: "Estos cuatro personajes son una especie de sentenciados a esta idea de responsabilidad y superpoder. Y también a tener este tipo de vida de títeres. Entonces yo creo que él está buscando respuestas por fuera de eso".

Ebon Moss-Bachrach, por su parte, hizo referencia a cómo fue, ahora construir una familia que está bien formada y llena de amor luego de su experiencia como parte de una familia disfuncional en "The Bear". "Nosotros fuimos increíblemente bendecidos. Quiero decir, Matt es muy apasionado y nos puso a todos a trabajar juntos y, con esto me refiero a que fue algo inmediato porque dijeron que me podrían conocer en los primeros diez segundos si éramos compatibles con alguien", contó.

4 fantasticos

"Y nosotros lo logramos desde el primer momento. Hacer una película de esta escala pasando tantos meses, cinco, seis es muy emocionante, no un trauma. Así que tuvimos muchas horas, mucho tiempo, muchos días para conocernos y pasar un tiempo hermoso juntos. Me siento muy agradecido y afortunado por poder seguir disfrutando con esta familia", cerró el protagonista de la cinta.

Y así, con las declaraciones de sus protagonistas y creadores, queda en claro "Los 4 Fantásticos" no es solamente una familia creada delante de la pantalla, sino también fuera de ello. Eso es algo que, además, se ve reflejado a la hora de ver el largometraje que ya está disponible en todos los cines.