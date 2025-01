Masters of rock 2025 regresa a Buenos Aires: cuándo y cómo comprar las entradas

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la página Fullticket.com

Embed - Ake Music Productions on Instagram: " MASTERS OF ROCK 2025 26 de abril de 2025 Tecnopolis Entradas a la venta exclusivamente en Fullticket.com ( ÚNICO sitio oficial). Venta general Disponible con todos los medios de pago. Con tarjeta VISA del BNA: hasta 6 cuotas sin interés. Line-up legendario: Scorpions @scorpions Judas Priest @judaspriest Europe @officialeuropetheband Opeth @officialopeth Savatage @thisissavatage Queensrÿche @queensrycheofficial ¡Una celebración de 30 años de rock y metal que no te puedes perder! #MastersOfRock #HardRock #Monsters30años # Presentado por: @akemusic & @mercuryconcerts"