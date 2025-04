Una diputada de Estados Unidos causó indignación con su tuit el día que murió el papa Francisco

Por eso no faltaron los comentarios de repudio cuando el lunes expresó en X: "Hoy hubo cambios importantes en el liderazgo mundial. El mal está siendo derrotado por la mano de Dios".

El mensaje de Taylor Greene llegó horas después de que el camarlengo Kevin Farrell -un irlandés con ciudadanía estadounidense- anunciara al mundo el deceso de Francisco a los 88 años.

marjorie

Mientras los líderes políticos y religiosos de todo el mundo emitían sus condolencias, la acólita de Donald Trump eligió el camino de la pequeñez espirituals "fuerzas del cielo", pero estilo Washington DC.

"Sos pura maldad", le reprochó una lectora en X, a lo que alguien más quiso confirmar: "¿Acabás de llamar al difundo Papa 'el mal'? Que Dios no tenga ni piedad con tu alma por el daño que estás causando en esta Tierra".

No faltaron tampoco las personas que señalaron que Taylor Greene no mencionó a nadie en particular cuando dijo que "hubo cambios importantes en el liderazgo mundial", pero la mayoría de quienes la leyeron asociaron sus palabras con la noticia del Vaticano.

Francisco murió el lunes por la mañana, alrededor de 12 horas después de encontrarse cara a cara con el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, un católico converso que se define conservador y a quien el Santo Padre le pidió que tuviese "piedad" para con los migrantes en ese país.

Para el martes de esta semana, JD Vance había emitido sus condolencias "a los millones de cristianos de todo el mundo que lo querían", y Marjorie Taylor Greene se abocó al triunfo en la agenda de Donald Trump: la fiscal general Pam Bondi presentó el Grupo de Trabajo para Erradicar el Sesgo Anticristiano" en los Estados Unidos.

El grupo "identificará cualquier política, práctica o conducta anticristiana ilegal en el gobierno, solicitará la opinión de organizaciones religiosas y gobiernos estatales para erradicar el sesgo anticristiano, y detectará y corregirá las deficiencias en las prácticas regulatorias existentes que puedan contribuir a dicho sesgo", anunció el periodista Eric Daugherty, citado por la diputada.

"¡Sí! ¡Yo voté esto!", celebró Taylor Greene.