Maxi López y Daniela Christiansson se reencontraron tras tres meses separados: la foto del esperado momento

En una de las fotografías se puede ver a Elle en el aeropuerto, sentada sobre una valija infantil de la marca Stokke y levantando los brazos. La publicación estuvo acompañada por la canción “MickeysCat”. En otra postal, la pequeña aparece de espaldas, con su cabello rubio suelto, mientras una mano adulta le acomoda el pelo.

Sin embargo, la imagen más significativa llegó después. La modelo publicó una fotografía en la que aparece tomada de la mano de Maxi López dentro de un automóvil, un gesto con el que dejó en evidencia que finalmente habían vuelto a encontrarse.

En la postal, los dedos de Daniela descansan sobre la mano del exfutbolista. Además, la sueca etiquetó a su pareja y agregó un emoji de corazón, reflejando la emoción por este nuevo comienzo familiar.

La secuencia también incluyó una imagen tomada el 9 de octubre en Roma, donde se observa una particular pizza con forma de gato, decorada con aceitunas, tomates cherry y bastones de papa que simulan los bigotes del animal.

Sobre esa fotografía, Christiansson escribió: “Un poco de ayer antes del vuelo”, haciendo referencia a las últimas horas que pasó en Europa antes de emprender el viaje hacia la Argentina.

El mensaje de Daniela Christiansson sobre la distancia con Maxi López

El reencuentro se produjo después de varios meses de cambios para la familia, que debió reorganizar su vida a partir de las nuevas oportunidades laborales de Maxi López.

Todo comenzó en septiembre de 2025, cuando el exfutbolista viajó desde Ginebra hacia Buenos Aires con la intención de permanecer apenas tres semanas. Su objetivo era incorporarse a MasterChef Celebrity y acompañar a Valentino durante una operación que debía realizarse como consecuencia de una lesión futbolística.

Sin embargo, aquella estadía terminó extendiéndose y modificó los planes que había construido junto a Daniela, quien en ese momento estaba embarazada de Lando y se encontraba al cuidado de Elle.

Al cumplirse un año de aquella partida, la modelo compartió una extensa reflexión en Instagram, donde recordó cómo vivió la despedida y las sensaciones que experimentó cuando su pareja emprendió el viaje.

“Hoy se cumple exactamente un año desde que te fuiste a Argentina para empezar a trabajar allá y para acompañar a Valu durante su operación. Se suponía que iban a ser tres semanas”, expresó.

Luego, reconstruyó una escena que todavía conserva en su memoria: “Todavía recuerdo ese día con muchísima claridad. Yo estaba embarazada de Lando y había pasado la tarde en la plaza con Elle y una amiga. Había sido un día hermoso. Al final de la tarde, levanté la mirada y vi un avión volando sobre nosotros”.

En ese sentido, reconoció que desde el primer momento tuvo la sensación de que la separación sería más extensa de lo previsto.

“Y recuerdo esa sensación que tuve: esto va a ser mucho más que tres semanas”, manifestó. Y completó: “Y así fue”.

La modelo también se refirió a la decisión de trasladar su vida familiar a Buenos Aires y al apoyo que le brindó a López cuando surgió la propuesta de trabajar en la televisión argentina.

“Un año después, estamos en plena mudanza de toda nuestra vida a Argentina”, señaló.

“Muchas veces pienso en el momento en que me contaste sobre esta aventura de MasterChef y me preguntaste si estaba de acuerdo con que fueras”, recordó.

Finalmente, destacó que, a pesar de las dificultades que podía implicar la distancia, siempre sintió que su pareja debía aprovechar aquella oportunidad profesional.

“Recuerdo que algo dentro mío me decía que tenías que hacerlo. Así que te dije: ‘Andá. Viví esta aventura. Este es tu momento’”, concluyó.

De esta manera, Maxi López y Daniela Christiansson dejaron atrás los meses de distancia y volvieron a reunirse en la Argentina, donde buscarán establecer una nueva rutina familiar junto a sus hijos.