Wanda Nara se mostró casi desnuda frente al espejo y revolucionó las redes
En medio de las grabaciones de MasterChef y tras su divorcio de Mauro Icardi, la empresaria compartió imágenes que no tardaron en generar repercusión.
Wanda Nara volvió a captar la atención en las redes sociales con una publicación que rápidamente cosechó miles de reacciones. En medio de las grabaciones de MasterChef (Telefe) y después de su divorcio de Mauro Icardi, la conductora compartió un video frente al espejo de su baño en el que posó con poca ropa.
El registro fue publicado en su cuenta de Instagram, donde reúne a 17 millones de seguidores. En poco más de una hora, el posteo superó los 75.000 Me gusta y recibió numerosos comentarios de usuarios que destacaron su apariencia y celebraron el momento personal que atraviesa.
Los comentarios que recibió Wanda Nara
Como suele suceder con sus publicaciones, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Entre los mensajes que dejaron sus seguidores se destacaron frases como “La reina de las divorciadas”, “Te amo Wanda, qué lomazo”, “La vibra, Mi amor. Cambió un Rolex por un Cassio” y “Felicitaciones por tu divorcio, estás hermosa”.
Entre las interacciones también llamó la atención la de La Joaqui, quien reaccionó al video con una serie de emojis de cara de enamorada.
En una de las tomas, Wanda aparece de espaldas frente al espejo, con el pelo rubio suelto sobre la espalda, una prenda blanca corta y ropa interior negra. Mientras sostiene el celular con una mano, acomoda su cabello con la otra.
En otro momento del registro, la empresaria se muestra de frente, aunque parte de su rostro queda cubierto por el teléfono, cuya funda tiene detalles decorativos. En esa imagen también se distinguen un tatuaje en el brazo izquierdo y varias pulseras.
La publicación llegó en una etapa de cambios en la vida personal de la conductora, que continúa con sus compromisos laborales mientras comparte distintos momentos de su día a día con sus seguidores. Una vez más, su actividad en Instagram generó repercusión y convirtió el video en tema de conversación entre sus fanáticos.
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