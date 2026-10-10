Wanda Nara se mostró casi desnuda frente al espejo y revolucionó las redes

En otro momento del registro, la empresaria se muestra de frente, aunque parte de su rostro queda cubierto por el teléfono, cuya funda tiene detalles decorativos. En esa imagen también se distinguen un tatuaje en el brazo izquierdo y varias pulseras.

La publicación llegó en una etapa de cambios en la vida personal de la conductora, que continúa con sus compromisos laborales mientras comparte distintos momentos de su día a día con sus seguidores. Una vez más, su actividad en Instagram generó repercusión y convirtió el video en tema de conversación entre sus fanáticos.