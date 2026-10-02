"Empezó el show": la reacción de Maxi López tras los dichos de Wanda Nara
El exfutbolista reaccionó luego de que la conductora contara en pleno reality que él le enviaba capturas de conversaciones entre los participantes.
La relación entre Maxi López y Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una situación vinculada con MasterChef Celebrity. Durante una de las últimas emisiones del reality, la conductora reveló frente a los participantes que su expareja le habría enviado capturas de pantalla de conversaciones mantenidas por los integrantes del programa.
La declaración generó repercusión y rápidamente llegó la respuesta del exfutbolista, quien actualmente desarrolla su actividad como empresario. López decidió referirse públicamente a los dichos de Wanda y lo hizo con un mensaje cargado de ironía.
¿Qué contó Wanda Nara en MasterChef Celebrity?
La polémica comenzó cuando Wanda Nara habló sobre las conversaciones privadas que mantenían los participantes del programa. Según explicó durante la emisión, Maxi López le habría enviado capturas de pantalla en las que aparecían comentarios realizados por otros integrantes del reality.
“El año pasado mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaban mal de mí. Lo puedo contar porque ya terminó el programa”, afirmó la conductora. La revelación se produjo mientras avanzaba la competencia gastronómica y rápidamente generó repercusiones fuera de la pantalla.
El comentario también provocó distintas reacciones entre quienes participaron del programa y quienes siguieron la situación desde las redes sociales. Uno de los puntos que alimentó la controversia fue la supuesta existencia de mensajes críticos hacia Wanda Nara dentro de un grupo de conversación del elenco.
La respuesta de Maxi López
Consultado por la situación, Maxi López eligió responder con un tono irónico y apuntó contra la exposición que, según su mirada, podría continuar durante los próximos meses. El empresario expresó: “Empezó el show, estos seis meses son de ella, todos los días va a traer alguna cosa nueva, ustedes ya la conocen”.
Con esa frase, López dejó en claro que interpreta la situación como parte de la dinámica mediática que suele acompañar a Wanda Nara. Su comentario rápidamente generó repercusión y volvió a instalar a ambos en el centro de la conversación pública. La situación se produjo después de que Marixa Balli, quien también estuvo vinculada al programa, negara que en el grupo de participantes existieran comentarios agraviantes contra la conductora.
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