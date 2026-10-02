"Empezó el show": la reacción de Maxi López tras los dichos de Wanda Nara

La respuesta de Maxi López

Consultado por la situación, Maxi López eligió responder con un tono irónico y apuntó contra la exposición que, según su mirada, podría continuar durante los próximos meses. El empresario expresó: “Empezó el show, estos seis meses son de ella, todos los días va a traer alguna cosa nueva, ustedes ya la conocen”.

Con esa frase, López dejó en claro que interpreta la situación como parte de la dinámica mediática que suele acompañar a Wanda Nara. Su comentario rápidamente generó repercusión y volvió a instalar a ambos en el centro de la conversación pública. La situación se produjo después de que Marixa Balli, quien también estuvo vinculada al programa, negara que en el grupo de participantes existieran comentarios agraviantes contra la conductora.