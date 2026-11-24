Maxi López habló de Martín Migueles tras su cruce con Mauro Icardi: "Yo reacciono..."
Maxi López se refirió en Puro Show al conflicto que salpicó a Wanda Nara, la China Suárez, Martín Migueles y Mauro Icardi.
Maxi López se refirió públicamente al episodio que tuvo como protagonistas a Martín Migueles y Mauro Icardi, luego de que se difundiera un video en el que el actual novio de Wanda Nara lanzó una fuerte amenaza contra el futbolista. La frase que generó repercusión fue: “Yo no soy ni Maxi ni L-Gante, yo te rompo la boca”.
Al ser consultado por lo sucedido, el exmarido de Wanda dio su mirada sobre la reacción de Migueles y sostuvo: “Cada uno en situaciones críticas reacciona de diferentes maneras, yo reacciono de otra manera. Él también es papá de una nena, tiene sus problemas, tiene sus cosas y no es fácil. Yo creo que le toca a él de manera personal”.
Además, el exdelantero hizo hincapié en que la violencia no representa una salida para resolver las diferencias y señaló: “Ahora está saliendo con Wanda. Yo creo que la violencia no es el camino para solucionar las cosas. Por eso te digo, es fundamental que las dos partes tengan ganas de solucionar los problemas”, remarcó al recordar el enfrentamiento que mantuvieron Migueles e Icardi semanas atrás.
El mensaje de Maxi López sobre los conflictos entre Wanda Nara y Mauro Icardi
En otro tramo de la entrevista, Maxi también se refirió a las constantes disputas y a la exposición pública que rodea a su expareja y al padre de las hijas de Wanda. En ese contexto, expresó su deseo de que puedan encontrar una solución: “Es imposible vivir así, son elecciones, estaría bueno puedan arreglar las cosas, yo creo que las dos partes tienen que querer frenarlo, eso es fundamental”.
Por último, López recordó cómo logró dejar atrás sus propios enfrentamientos con Wanda y explicó qué fue lo que permitió cambiar el rumbo de la relación: “En mi caso, cuando se frenaron las cosas, es porque las dos partes estaban más o menos en la misma: vamos a bajar las armas. Me parece que ya fueron muchos años. Entonces, si las dos partes quieren, tendría que ser lo mejor por los chicos”.
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