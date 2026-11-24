Por último, López recordó cómo logró dejar atrás sus propios enfrentamientos con Wanda y explicó qué fue lo que permitió cambiar el rumbo de la relación: “En mi caso, cuando se frenaron las cosas, es porque las dos partes estaban más o menos en la misma: vamos a bajar las armas. Me parece que ya fueron muchos años. Entonces, si las dos partes quieren, tendría que ser lo mejor por los chicos”.