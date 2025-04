Melody Luz habló tras su separación de Alex Caniggia y despertó rumores: ¿tiene nuevo novio?

Melody Luz Alex Caniggia

A través de un posteo, Melody remarcó que ambos son "libres de hacer lo que quieran" y destacó que continúan priorizando el bienestar de su hija: "Los dos opinamos mutuamente que somos muy buenos padres y es lo que hoy en día importa", expresó.

Sin dar detalles sobre los motivos de la ruptura, la artista fue contundente: "No fui feliz por mucho tiempo, por muchas razones, y siento que me merezco serlo. Merezco hacer las cosas que me hagan bien y no le molesten a nadie. Así que eso hago". En ese sentido, también le deseó lo mejor a su expareja: "A él solo le deseo felicidad porque es una muy buena persona y siempre va a ser el papá de mi hija".

alex caniggia melody luz.jpg

Mientras tanto, comenzaron a circular rumores sobre un posible nuevo romance. Según reveló PrimiciasYa, Melody estaría iniciando una relación con el chef Santi del Azar. Testigos aseguraron que se los vio juntos, en actitud muy cercana, durante una cena en el restaurante que él posee en San Isidro, llamado Tribu.

Por otro lado, Caniggia también fue noticia en los últimos días luego de que salieran a la luz supuestos chats comprometedores con fans, a pocos días de oficializarse la separación. Aunque ninguno de los dos protagonistas ha confirmado nuevas relaciones, el interés mediático en su vida sentimental continúa en alza.