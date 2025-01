Memes y reacciones tras la constante mención de Mauro Icardi sobre Johnny Depp

johnny depp

En su visita a este país, el reconocido actor tendría previsto mantener un encuentro con Mauro Icardi. El actor podría asesorar al jugador en su batalla judicial contra Wanda Nara, luego de su mediático juicio con Amber Heard.

Una vez que dieron a conocer esta noticia, las redes sociales estallaron. Es que a los usuarios les pareció divertido que Icardi se compare con Johnny Depp, por lo que no dudaron en hacer muchos memes al respecto.

Memes y reacciones por la comparación de Mauro Icardi con Johnny Depp

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/avispatokio/status/1882923378635604235?t=nBWsAtWjrmfnYQrBwWj22A&s=19&partner=&hide_thread=false La China Suárez cuando se enteró que Johnny Depp vino a Punta del Este pic.twitter.com/EHDsBKDPwL — Cachirula (@avispatokio) January 24, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elba_jonazoo/status/1882847190990942604?t=RJ5FXdLFNP2rf4yVlgqUFQ&s=19&partner=&hide_thread=false Johnny Depp viendo q icardi otra vez lo nombra pic.twitter.com/MRYfjVw681 — Elba (@elba_jonazoo) January 24, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ailen_pz/status/1882914411230499310?t=uxK-mnFSH9jze3K_r_9xDw&s=19&partner=&hide_thread=false Johnny Depp en Uruguay, viendo como el bobo que le limpia el culo a Amancio lo vuelve a citar en sus historias pic.twitter.com/GBQBxXSCJO — Ailén (@ailen_pz) January 24, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Gabriel18598561/status/1882874442218664179?t=r04UIpxGZd-RSvuqfO_Zkg&s=19&partner=&hide_thread=false Asi se ve Mauro Icardi esperando a Johnny Depp pic.twitter.com/fOrqzhYid3 — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) January 24, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Jotafrisco/status/1882944524525392154?t=PbXlrlpwY0cp68paSBhfQw&s=19&partner=&hide_thread=false Icardi y Johnny Depp repasando toda la evidencia pic.twitter.com/9sD8obQjIw — Juan Francisco (@Jotafrisco) January 25, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ChavaRRivera/status/1881181370946613671?t=VOVYcKpG6If9Jc5fvEpLEg&s=19&partner=&hide_thread=false Johnny Depp viendo que un tal Mauro Icardi se compara con él pic.twitter.com/iZT3n6MIs4 — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) January 20, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BellaWeen/status/1882870579180814407?t=EFnyVzk9p_jvF4I2NaqySg&s=19&partner=&hide_thread=false Johnny depp en su casa intentando entender quien es Icardi y por qué lo etiqueta como si fuera su amigo íntimo pic.twitter.com/BKkeO5CtkE — Bella (@BellaWeen) January 24, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elba_jonazoo/status/1882881297171063172?t=3F1zz7eHpemNKw5Kl7rjeQ&s=19&partner=&hide_thread=false Y ese amigo Johnny Depp del que tanto hablas esta acá entre nosotros? #icardi pic.twitter.com/YtNg6jMV6M — Elba (@elba_jonazoo) January 24, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/xcjlsj/status/1882917851612528988?t=gL8HwxVyHCtZzUSbB2icgg&s=19&partner=&hide_thread=false Johnny Depp cada vez que icardi lo nombra en alguna historia pic.twitter.com/1Uuv79ez93 — bad girl (@xcjlsj) January 24, 2025

Aseguran que hay un fuerte malestar en el entorno de Icardi con la China Suárez

El "Wandagate" sigue su curso, sumando nuevos capítulos cada día. Con Wanda Nara y L-Gante reconciliados, el foco ahora está puesto en Mauro Icardi y la China Suárez, quienes hacen hasta lo imposible por estar en boca de todos.

En este sentido, Yanina Latorre se ha vuelto furor en redes sociales por actualizar el minuto a minuto de este culebrón que tiene en vilo al país. De hecho, en las últimas horas la mediática reveló una data que podría tener intranquila a "la oriental", como ella llama a la actriz.

mauro icardi china suarez.jpg

Al parecer, el entorno del futbolista está disgustado con esta unión que, a juzgar por los hechos, le ha traído más problemas que soluciones al delantero del Galatasaray de Turquía. "Los amigos de él... la detestan", indicó Yanina, denotando que las cosas no están tan bien como parece en Instagram.

Seguidamente, Latorre agregó: "Me cuentan que es una trituradora de huevos. No se le separa. Lo enloquece por mis historias. Le dice lo que tiene que hacer. Se mete en todo. No llevan ni dos meses. Desesperada, ¿no?".

Finalmente, la conductora radial aseguró que el hartazgo no es sólo del entorno, sino también del mismísimo Icardi: "Él empezó a hartarse, ya ni puede hablar por teléfono. Ella clavada al lado, escuchando y opinando", detalló.