Mirtha Legrand se emocionó al celebrar los 57 años de su programa: "Me hicieron muy feliz"

Este sábado, antes de comenzar la presentación de los invitados, la conductora fue sorprendida con una torta para conmemorar el aniversario número 57 del programa. El gesto fue recibido entre aplausos, muestras de afecto y gran emoción por parte del equipo y los presentes en el estudio. Mirtha no pudo contener las lágrimas y manifestó: “Disculpen, me emocioné muchísimo”.

mirtha legrand 57 años del programa.mp4

Mientras intentaba volver a la entereza que la caracteriza, la diva tomó la palabra para expresar lo que sentía en ese instante: “57 años... parece mentira. Me ha acompañado el público tanto y con tanto cariño y tanto amor”, compartió entre lágrimas.

Luego, con su característico sentido del humor, añadió: “Me he hecho grande, me he hecho mayor, me he hecho una señora grande al lado de ustedes y me han soportado, así que muchas gracias”. Sus palabras despertaron una ovación y generaron un clima cálido y afectuoso en el estudio.

Para cerrar su emotivo mensaje, la conductora resumió su gratitud en una frase que emocionó a todos: “Me han hecho una mujer muy feliz”, expresó conmovida, dejando ver sus ojos brillosos mientras agradecía al público, al medio y al equipo que la acompañó a lo largo de los años.

Además, añadió unas palabras más que reflejaron su espontaneidad y emoción genuina en ese momento único: "Me tienen emocionada. Me emocioné, qué voy a hacer. Me tomaron de sorpresa, hay que avisar estas cosas. Bueno, muchas gracias. Aquí seguiremos, hasta que Dios quiera…",concluyó.