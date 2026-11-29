Se casaron: Nahuel Pennisi le cantó el "Ave María" a su esposa Mayra Deleo en el altar
A nueve años de conocerse, la pareja se casó en Tucumán y el músico sorprendió a su esposa con una emotiva interpretación del Ave María.
Nahuel Pennisi y Mayra Deleo celebraron su casamiento este sábado por la noche en San Miguel de Tucumán, rodeados de sus dos hijos, familiares y amigos. La ceremonia religiosa se realizó en la parroquia San Juan Bosco y estuvo presidida por el arzobispo Carlos Sánchez.
La pareja eligió la provincia donde se conoció hace nueve años para sellar su historia de amor. En una noche cargada de emoción, uno de los momentos más especiales tuvo como protagonista al músico, quien sorprendió a su esposa con una interpretación que conmovió a todos los presentes.
La sorpresa de Nahuel Pennisi que emocionó a los invitados
En medio de la ceremonia, Pennisi interpretó una emotiva versión del Ave María dedicada a Mayra. El gesto generó lágrimas y emoción entre los invitados, que acompañaron el momento conmovidos por la escena.
Las imágenes de la interpretación se difundieron rápidamente en las redes sociales, donde numerosos usuarios celebraron el gesto y destacaron la sensibilidad del artista.
Así, en el lugar donde comenzó su historia, Nahuel Pennisi y Mayra Deleo celebraron su unión en una ceremonia emotiva, acompañados por sus seres queridos y sus dos hijos.
El primer encuentro de Nahuel Pennisi y Mayra Deleo: de un viaje de trabajo al amor
La historia entre Nahuel Pennisi y Mayra Deleo comenzó en 2017, cuando el músico viajó a Tucumán para cumplir con una serie de compromisos artísticos.
En ese momento, Mayra formaba parte de una productora familiar y estuvo a cargo de acompañarlo en las entrevistas y diferentes actividades vinculadas con la prensa.
El vínculo nació en un contexto laboral, pero con el tiempo fue dando paso a una relación amorosa. Incluso, Deleo no era seguidora de la música de Pennisi y, antes de conocerlo personalmente, había escuchado algunas de sus canciones para interiorizarse en su carrera.
En más de una oportunidad, el artista compartió detalles de aquellos primeros acercamientos y recordó una invitación muy particular: le propuso a Mayra tomar mate en el Parque 9 de Julio a las tres de la madrugada. Sin embargo, la cita finalmente no se concretó.
Con los años, la relación se afianzó y juntos construyeron una familia. Fruto de su amor nacieron Mateo y Alma, sus dos hijos.
Mayra también ocupa un lugar importante en la carrera del cantante, ya que además de ser su pareja, trabaja como su mánager y lo acompaña en su camino profesional.
A nueve años de aquel encuentro en Tucumán, ambos regresaron a la provincia que los unió para celebrar su casamiento. La ceremonia estuvo atravesada por la emoción y tuvo como uno de sus momentos más especiales la dedicatoria musical de Pennisi a su esposa.
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