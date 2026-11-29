El primer encuentro de Nahuel Pennisi y Mayra Deleo: de un viaje de trabajo al amor

La historia entre Nahuel Pennisi y Mayra Deleo comenzó en 2017, cuando el músico viajó a Tucumán para cumplir con una serie de compromisos artísticos.

En ese momento, Mayra formaba parte de una productora familiar y estuvo a cargo de acompañarlo en las entrevistas y diferentes actividades vinculadas con la prensa.

El vínculo nació en un contexto laboral, pero con el tiempo fue dando paso a una relación amorosa. Incluso, Deleo no era seguidora de la música de Pennisi y, antes de conocerlo personalmente, había escuchado algunas de sus canciones para interiorizarse en su carrera.

En más de una oportunidad, el artista compartió detalles de aquellos primeros acercamientos y recordó una invitación muy particular: le propuso a Mayra tomar mate en el Parque 9 de Julio a las tres de la madrugada. Sin embargo, la cita finalmente no se concretó.

Con los años, la relación se afianzó y juntos construyeron una familia. Fruto de su amor nacieron Mateo y Alma, sus dos hijos.

Mayra también ocupa un lugar importante en la carrera del cantante, ya que además de ser su pareja, trabaja como su mánager y lo acompaña en su camino profesional.

A nueve años de aquel encuentro en Tucumán, ambos regresaron a la provincia que los unió para celebrar su casamiento. La ceremonia estuvo atravesada por la emoción y tuvo como uno de sus momentos más especiales la dedicatoria musical de Pennisi a su esposa.