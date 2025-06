Muerte Liam Payne: el abogado de Braian Paiz habló en exclusiva y contó detalles de la causa

liam payne

Debido a su situación y el avance del caso, hablamos en exclusiva desde minutouno.com con Juan Pablo Madeo Facente, uno de los abogados penalistas que trabaja en su defensa. El letrado reveló puntualmente cuáles son las acusaciones en su contra y, además, cómo se encuentra Paiz en estos momentos.

Entre los detalles que confirmó Madeo Facente, "a Braian no le imputan nada relacionado a la muerte de Liam Payne".

"No lo relacionan con la muerte. Son procesos distintos en una misma causa judicial", destacó. Luego de esto, el abogado contó con exactitud cada detalle de la actualidad de su defendido.

La entrevista completa con el abogado de Braian Paiz

Pregunta: ¿Cuál es exactamente la acusación que pesa sobre Braian Paiz? ¿De qué se lo acusa puntualmente?

Juan Pablo Madeo Facente: "A Braian lo acusan de haber suministrado estupefacientes a Liam Payne mediante venta (es decir, a título oneroso). Esta conducta, en nuestro sistema penal, se encuentra reprochada en la Ley N° 23.737, particularmente en su artículo 5 que establece una pena de 4 a 15 años para distintas conductas relacionadas a la producción o comercialización de estupefacientes".

Pregunta: Se mencionó que Braian le vendido sustancias a Liam Payne. ¿Él reconoce haber tenido algún tipo de contacto con Payne? Si es así, ¿qué tipo de contacto fue?

Juan Pablo: "Justamente, sobre este punto radica el quid de la cuestión. La conducta prevista en el artículo 5 que mencioné recién es la del inciso e, que refiere a una entrega o suministro a título oneroso, pero punto seguido, determina que, si fuese a título gratuito, la pena es de 3 a 12 años (contra la pena de 4 a 15). Y el último párrafo del mismo artículo, prevé que, en el caso del inciso e, cuando surja que la entrega es para consumo personal de quien lo recepta, la pena será de 6 meses a 3 años de prisión.

Entonces, lo que la defensa plantea desde un inicio no es desentenderse de la prueba producida en la causa y negar los encuentros de Braian con Liam, sino que de las constancias de la causa no puede concluirse otra cosa más que el hecho de que la conducta que se reprocha a Braian es esta última que mencioné (la entrega ocasional para consumo personal) y de ninguna manera la “venta” o entrega a título oneroso, bajo modalidad de “dealer” como trascendió en algunos medios.

En rigor, Braian desde el inicio confirmó que tuvo encuentros con Liam Payne, primero en el restaurante donde él trabajaba como mozo, y luego dos encuentros en el hotel donde se alojaba Liam, primero en un hotel del barrio de Recoleta, y luego en CasaSur".

Pregunta: ¿Cuál es la versión de los hechos que sostiene la defensa? Es decir, ¿qué nos podes contar sobre cómo fue la interacción entre Braian y Liam, según lo que contó Braian?

Juan Pablo: "El acercamiento de Liam hacia Braian aparentemente fue, en un primer término, para que éste le consiga “drogas”, pero Braian desde el inicio le hizo saber que él no podía hacer eso. Sin embargo, en ese primer encuentro Braian le pasó su usuario de Instagram y así fue como empezaron a hablar por redes sociales, para luego terminar concretando los encuentros en ambos hoteles.

En ambos casos, la versión de Braian sobre el estado de Liam Payne y las circunstancias de su alojamiento cuenta con el firme respaldo de todas las personas que tuvieron contacto con él o ingresaron a su habitación".

Pregunta: ¿Qué pruebas concretas ha presentado la fiscalía contra Braian hasta el momento? Y, por el contrario, ¿qué pruebas tiene la defensa para sostener la inocencia o la falta de responsabilidad de él?

JP: "Las principales pruebas que obran contra Braian son las filmaciones de las cámaras del hotel CasaSur y, por otro lado, los mensajes de texto que extrajeron del celular de Liam Payne.

Con respecto a las cámaras, no es un hecho controvertido en la causa que Braian efectivamente se encontró con Liam en CasaSur.

Sin embargo, sí existen discrepancias a la hora de merituar la prueba que se produjo con la pericia del celular de Liam Payne, es decir, los mensajes entre ellos. De las constancias de la causa, de ninguna manera se puede concluir, ni siquiera de manera indiciaria, que los mensajes demuestran que hubo venta, sino más bien todo lo contrario. En reiteradas ocasiones, Braian le hace saber a Liam Payne que él no desea nada a cambio por la sustancia que ambos consumieron juntos.

De hecho, la tesis que propone la acusación es contradictoria, porque hay un mensaje en el que, post encuentro, Braian le comenta a Liam Payne que no tiene dinero para acercarse nuevamente al hotel. ¿Por qué le diría eso si se supone que Liam le había pagado hace pocas horas? ¿Y por qué Liam no retrucó diciéndole que él le había pagado y por lo tanto debería tener dinero? Estas cosas las planteamos oportunamente, pero los jueces entendieron que no tenían relevancia".

Pregunta: ¿Cuál es la situación actual de Braian? ¿Se encuentra detenido?

JP: "Sí, se encuentra detenido en una Alcaidía de la Ciudad de Buenos Aires, aún sin ser trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Las condiciones de detención son desastrosas. Si bien es inobjetable la premura con la que el juzgado atiende nuestros reclamos, lo cierto es que incluso con órdenes judiciales se dificulta que las Alcaidías atiendan correctamente a los internos".

Pregunta: ¿Qué esperan de este proceso judicial? ¿Cuál es el objetivo final de la defensa en este caso tan mediático?

JP: "Hace poco hubo un giro en la causa. Se elevó a juicio respecto de Braian y otro imputado, y el Tribunal Oral entendió que debía declarar su incompetencia para juzgar a los imputados por estos hechos. Esto es algo que nosotros planteamos desde siempre, pero en su oportunidad, los jueces de Cámara entendieron que la causa debía seguir en el juzgado nacional.

Así las cosas, la causa se derivó a la justicia local penal de la Ciudad de Buenos Aires, pero aún el juzgado interviniente no resolvió acerca de si acepta o no acepta la competencia atribuida. Nosotros confiamos en que la causa va a quedar finalmente radicada en este juzgado, que es donde corresponde.

Estamos convencidos que una vez que la causa llegue a juicio, la tesis propuesta por la fiscalía y la querella no se va a sostener en lo más mínimo. Lamentablemente llegamos a este punto por lo que esta defensa cree que fueron influencias mediáticas externas, pero que en el marco de un juicio oral no deberían conmover el criterio de quienes tienen que decidir acerca de la responsabilidad penal que le imputan a Braian"

Pregunta: ¿Hubo contacto con la familia Payne, en especial con el padre de él o todo mediante abogados?

"No tuvimos contacto de ningún tipo".