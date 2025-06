Juan Román Riquelme habló con tres jugadores tras la eliminación de Boca: con quiénes conversó

En las imágenes, los dos referentes y el uruguayo aparecieron en soledad. Y tienen algo en común: podrían no continuar en el club para el segundo semestre. En el caso del arquero, si bien está recuperado, el titular es Agustín Marchesín y ni siquiera estuvo en el banco de suplentes durante todo el Mundial de Clubes.

Marcos Rojo tampoco tuvo minutos y hasta no formó parte de uno de los entrenamientos. En cuanto al uruguayo, está por detrás de Lautaro Blanco y si llegara una buena oferta por él podría llegar a emigrar.

Los jugadores que podrían salir de Boca son: Sergio Romero, Marcos Rojo, Frank Fabra, Cristian Lema, Estaban Rolón, Kevin Zenón y Exequiel Zeballos.

La tajante respuesta de Cavani sobre el futuro de Rojo en Boca

Edinson Cavani habló luego del empate de Boca frente a Auckland City en Nashville. Además de responder sobre el partido, el atacante fue consultado por la continuidad de Marcos Rojo en el club: “Yo no hablo de ese tipo de cosas. Cada uno hace su trabajo, trato de apoyar al compañero, mientras sea parte del grupo. Es el código que hay que tener. No tengo nada para decirte“. Se sabe que el ciclo del defensor está cumplido, pero el uruguayo prefirió no ahondar al respecto.