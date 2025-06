Chano y un mensaje que preocupó a sus fans: "Nunca dejen de escribirme..."

Chano

En este contexto, Chano dejó entrever que se encuentra trabajando intensamente en un nuevo proyecto musical: “El disco que estamos grabando es lo más lindo que hice en toda mi vida. No solo la vida artística, la verdadera vida. Gracias a Dios, a la vida y a la música. En ese orden”.

Entre los miles de comentarios que recibió, uno fue de Tomás Rebord, quien volvió a invitarlo a su programa, a lo que el artista respondió: “Voy a fin de año si todavía sigo invitado”.

Chano Rebord

Se viene un nuevo disco de Chano: qué dijeron sus fanáticos ante esta noticia

Luego de que el cantante anunciara que se viene un nuevo disco, sus seguidores no tardaron en reaccionar. En pocos minutos, la publicación se llenó de comentarios de apoyo, cariño y ansiedad por escuchar el nuevo material ya mismo. Muchos destacaron la emoción de ver al cantante tan conectado con su música y celebraron este momento como un renacer artístico y personal.

chano

Algunos de los mensajes fueron: "Me llenás el alma, esta es la noticia más linda de los últimos tiempos... pasando una situación familiar muy difícil, me haces sonreír aun cuando estoy desbordada de tristeza"; "Me levanté viendo esto y me hiciste el día entero".

A su vez, le pidieron adelantos: "Chano si decís al menos el nombre de una canción no me enojo", expresó una usuaria, y todo indicaría que próximamente por esa misma red daría a conocer lo que se viene, mientras tanto sus fans deberán armarse de paciencia y esperar.