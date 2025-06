Murió Rick Hurst, el sheriff Cletus Hogg de Los Dukes de Hazzard

Hurst iba a hacer una aparición en Cooter’s Place, un museo y tienda temática de “The Dukes of Hazzard” ubicado en Pigeon Forge, Tennessee. Sin embargo, el último jueves por la mañana, el museo publicó un mensaje en su página de Facebook indicando que el evento tendría que ser reprogramado debido a circunstancias imprevistas que impedían la asistencia del actor, según reportó TMZ.

La publicación fue posteriormente eliminada hasta que se confirmó la noticia y el posteo origuinal fue reemplazdo por un breve tributo en honor a Hurst.

Hurst se incorporó a “The Dukes of Hazzard” desde su primera temporada a principios de 1979, interpretando al Sheriff Cletus Hogg, primo del villano principal de la serie, Boss Hogg. Inicialmente, Cletus era simplemente un secuaz de su primo Boss Hogg (interpretado por Sorrell Booke) durante la primera temporada, y solo fue nombrado oficial de policía a partir de la segunda temporada.

Al principio apareció como personaje recurrente, ocupando un papel secundario frente al Sheriff Enos Strate, interpretado por Sonny Shroyer. La dinámica cambió cuando Shroyer dejó la serie para protagonizar su propio spin-off titulado "Enos" durante las temporadas tercera y cuarta.

El actor no apareció en las dos últimas temporadas del mítico show, pero tanto él como Shroyer formaron parte del elenco principal de la película para televisión "The Dukes of Hazzard: Reunion!" de 1997 y su secuela "The Dukes of Hazzard: Hazzard In Hollywood" del 2000.

Rick Hurst nació el 1 de enero de 1946 en Houston. Luego de lograr una licenciatura en la Universidad de Tulane y una maestría en Bellas Artes en la Universidad de Temple, dedicó su vida al mundo del espectáculo. Dentro de su extensa trayectoria, fue parte de los elencos de varias de las producciones más recordadas del siglo pasado. Luego de debutar con un pequeño papel en The Doris Day Show en 1971, tuvo destacadas apariciones en programas como The Partridge Family, Gunsmoke, La familia Ingalls y M*A*S*H.

Su gran salto a la fama llegó de la mano de Los Dukes de Hazzard en 1979. Su recordado Cletus Hogg continuó con vida en los especiales y en las franquicias del programa. Luego tuvo apariciones en producciones como El crucero del amor, La reportera del crimen, Dallas y Matlock. En la gran pantalla, se lució en Magnolias de acero, el clásico del cine romántico protagonizado por Sally Field, Julia Roberts, Shirley MacLaine, Dolly Parton, Olympia Dukakis y Daryl Hannah. También compartió set con Susan Sarandon y Natalie Portman en Cambio de vida, y con Ralph Macchio y Pat Morita en la tercera entrega de Karate Kid.