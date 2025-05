Natalie Pérez confesó su malestar luego de que Mirtha Legrand la vinculara a Adrián Suar: "Yo no..."

"¿Sospecho bien o mal?", repreguntó generando la contundente negación del productor. Mientras que, por su parte, la actriz expresó: "Yo no te quiero contradecir porque empezamos mal el programa", a lo que él bromeó: "No se la contradice a la conductora. Si la conductora dice que estamos saliendo...".

En medio de esta tensa situación, la diva siguió interrogando y le preguntó a ella: "¿Tenés novio?". "No. ¿Seré una hincha pelotas? Ya llegará el amor", le respondió irónicamente mirando en complicidad a Suar, que acotó: "Canta divino, actúa divino, es muy sensible".

Qué dijo Natalie Pérez sobre la situación que vivió en la mesa de Mirtha Legrand

Ya con las aguas más tranquilas, Natalie Pérez pasó por el programa Agarrate Catalina (La Once Diez) con Catalina Dlugi, y allí explicó: "No me sentí cómoda porque fue una mesa en la que me retaban de todos lados. Pero no importa, yo lo tomo como una gracia".

"En el momento creo que actué más o menos bien. Me dio gracia, me dio ternura. Pensé: ‘Qué ocurrente’. Como no tengo que darle explicaciones a nadie porque no estoy en pareja, no me molesta”, continuó.

Además, supuso: “Yo no sé qué situación sentimental tiene actualmente Adrián. Para él también podría haber sido incómodo. Pero bueno, ya sabemos un poco cómo funciona la televisión, la mesa de Mirtha…”.