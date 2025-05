Netflix: la serie carcelaria basada en una novela muy conocida que atrapa a todo el mundo

Aunque pasaron más de 10 años desde su estreno, sigue siendo una de las propuestas más vistas y valoradas de Netflix. Millones de usuarios la siguen recomendando, y quienes aún no la vieron, suelen engancharse desde el primer episodio.

De qué trata "Orange is the New Black"

La serie se centra en Piper Chapman, una mujer neoyorquina de clase media alta que debe pagar por un error del pasado: transportar dinero de la droga para su ex novia. Lo que parece una condena breve en una cárcel de mínima seguridad, termina convirtiéndose en una experiencia transformadora y caótica.

En prisión, Piper debe adaptarse a un mundo totalmente nuevo. Allí se encuentra con otras reclusas con historias tan complejas como la suya, y empieza a forjar amistades, rivalidades y vínculos inesperados. A medida que avanza la serie, los personajes secundarios ganan profundidad, y la historia evoluciona hacia un retrato coral de la vida en la cárcel.

Lo interesante es que la serie está basada en el libro Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison, escrito por la verdadera Piper Kerman, lo que le aporta una base autobiográfica y cruda que se siente en cada temporada.

Reparto de "Orange is the New Black"

A lo largo de sus 7 temporadas, la serie reunió a un elenco coral con actuaciones memorables:

Taylor Schilling

Laura Prepon

Kate Mulgrew

Uzo Aduba

Natasha Lyonne

Danielle Brooks

Samira Wiley

Dascha Polanco

Selenis Leyva

Jason Biggs

Michael Harney

Trailer de "Orange is the New Black"