Sin vergüenza: las redes destrozan a Aníbal Pachano, que celebró el ajuste de Milei mientras cobra del Estado

Aníbal Pachano, el sorprendente empleado estatal

pachano radio nacional

Pachano fue invitado al programa de Luis Majul en LN+, donde se mostró vehementemente en contra de cualquier tipo de subsidio estatal destinado a los artistas. El conductor oficialista abrió el debate cuestionando el financiamiento de "miles y miles de películas, que no veía nadie, financiadas por el Inca que es una parte del Estado", celebrando que "había mucho ruido y eso ya no existe más".

En sintonía con esta postura, Pachano expresó con contundencia: "Había mucho ruido, y mucho dedo: a vos te lo doy, a vos no te lo doy; a vos te pago, a vos no te pago, vos tenés derecho, yo no tengo derecho. Ahora se reparte la torta, se cortó la guita y ahora nos tenemos que poner a laburar". Sus palabras reflejaban un apoyo explícito al ajuste impulsado por el gobierno libertario.

Aníbal Pachano para todos - A la galera (1).jpg

Sin embargo, la sorpresa y la controversia no tardaron en llegar. El artista, recordado por su participación como jurado en el popular programa "Bailando" de Marcelo Tinelli, reveló con entusiasmo: "Yo estoy haciendo Radio Nacional". Esta declaración desató una fuerte reacción en las redes sociales, donde numerosos usuarios señalaron la evidente contradicción entre su discurso anti-subsidios y su actual empleo en un medio de comunicación estatal.

La situación expone una grieta dentro del ámbito artístico argentino frente a las políticas culturales del gobierno actual. Mientras figuras de renombre abogan por la importancia del INCAA para el desarrollo y la promoción del cine nacional, otras voces, como la de Aníbal Pachano, celebran el recorte de fondos, incluso cuando paradójicamente se benefician de recursos estatales en otros ámbitos. El debate sobre el rol del Estado en el financiamiento de la cultura y el arte continúa encendido, dejando al descubierto posturas encontradas y generando polémica en la opinión pública.

Las redes destrozaron a Aníbal Pachano

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png