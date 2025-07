Nico Vázquez mostró cómo transita su separación e hizo estallar las redes con un video "acompañado"

Por otro lado, Nico quedó en Buenos Aires, ya que está protagonizando Rocky en el teatro. En ese sentido, el actor hizo estallar las redes sociales al subir una historia de Instagram muy bien acompañado. Es que Vázquez se mostró en su departamento, recostado y acariciando a uno de sus gatitos. Luego, compartió otro video, donde se ve a otro de sus felinos.

Además, eligió un tema All You Need Is Love de Los Beatles para describir la felicidad que le dan sus gatitos. Sin dudas, esto tuvo una gran repercusión en las redes sociales.

Nicolas Vazquez Gimena Accardi Gimena Accardi y Nico Vázquez, separados.

Se conocieron las primeras fotos de Gime Accardi en España tras la separación de Nico Vázquez

Días atrás, Gime Accardi y Nico Vázquez confirmaron su separación tras 18 años juntos. Sin dudas, esto fue un golpe duro para el mundo del espectáculo y generó todo tipo de comentarios al respecto.

Sin embargo, en medio de este difícil momento, la actriz decidió irse de vacaciones a España para relajarse, pensar y tener un tiempo para ella misma.

Desde el aeropuerto, la actriz aclaró que se trataba de un viaje programado hace tiempo. "Aprovecho que tengo amigos allá y quiero tener un poco de tiempo para leer un libro tirada en la playa", agregó.

Ya disfrutando del verano europeo, Gime usó sus redes sociales para mostrar un poco su día a día. Mediante una historia de Instagram, la actriz compartió un collage de fotos que dejan ver su estadía en Madrid, que incluyó desde un plato con vegetales en un lujoso restaurante y una tarde de lectura con una copa de vino blanco a una selfie con un look sporty chic de color chocolate.