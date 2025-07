Se conocieron las primeras fotos de Gime Accardi en España tras la separación de Nico Vázquez

Desde el aeropuerto, la actriz aclaró que se trataba de un viaje programado hace tiempo. "Aprovecho que tengo amigos allá y quiero tener un poco de tiempo para leer un libro tirada en la playa", agregó.

Ya disfrutando del verano europeo, Gime usó sus redes sociales para mostrar un poco su día a día. Mediante una historia de Instagram, la actriz compartió un collage de fotos que dejan ver su estadía en Madrid, que incluyó desde un plato con vegetales en un lujoso restaurante y una tarde de lectura con una copa de vino blanco a una selfie con un look sporty chic de color chocolate.

Por qué Gime Accardi viajó a España tras su separación con Nico Vázquez

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez anunciaron el fin de su matrimonio, y pocas horas después, la actriz fue vista en el Aeropuerto de Ezeiza, abordando un vuelo con destino a España. Esta inmediatez generó una serie de especulaciones, que Accardi se encargó de aclarar antes de su partida.

Abordada por diversos periodistas mientras realizaba el check-in, Gimena aprovechó la oportunidad para desmentir las inexactitudes que circulaban en los medios sobre su abrupta separación de Nico Vázquez. La actriz comenzó reconociendo que la decisión de hacer pública la noticia se debió a que el rumor ya estaba comenzando a filtrarse. "La noticia la dimos nosotros porque se venía filtrando, tenemos laburos donde la gente nos ve mal y pregunta y también ya estaba el rumor. Y antes de que salga cualquier cosa preferimos hablar, pero bueno tal vez fue en vano porque igual se está diciendo cualquier cosa", lamentó la actriz, visiblemente frustrada por la desinformación.

Accardi también abordó la recurrente teoría del tercero en discordia como desencadenante de la separación, refiriéndose específicamente al video que se viralizó en las últimas horas de Nico Vázquez con Mercedes Oviedo. "El video que se difundió impactó cero en mí porque sé que no es cierto, sé que no pasa nada con eso. Sobre el video con Mercedes, les digo que Nico es una persona que baila así con sus amigas", explicó Gimena, restándole importancia al contenido del material. Amplió sobre el tema: "Yo la conozco a Mercedes, es un amor y yo lo hago con mis amigos, esté o no Nico presente".

Respecto a los rumores de una supuesta infidelidad de su lado —que la vinculaban con un productor, otro actor o incluso un técnico—, Accardi negó rotundamente cualquier tipo de vínculo amoroso oculto. Incluso esbozó una explicación sobre la proliferación de estas falsas versiones: "Entiendo que es muy aburrido que una pareja se separe sin ningún tipo de conflicto y en buenos términos, amándose, viéndose, hablándose".

Para la actriz, los verdaderos motivos de la ruptura son ajenos a la espectacularidad mediática. "Si hubiera pasado algo realmente malo, ninguno de los dos hablaría así del otro. Los motivos por los cuales nos separamos son aburridísimos y hasta me da una vergüenza total y a él también, porque no somos personas mediáticas", afirmó, destacando el bajo perfil que ambos suelen mantener en su vida personal.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la inmediatez del viaje a España, a menos de un día del anuncio de la separación. Sobre este tema, Gimena fue contundente: "Es un viaje programado hace un montón de tiempo". Además, detalló el propósito de su viaje: "Son pocos días que voy por un tema de laburo y aprovecho que tengo amigos allá y voy a leer un libro tirada en la playa". Finalmente, Gime Accardi confirmó que su partida es en solitario: "Y acá estoy, sola con mi mochilita yéndome a un viaje programado hace un millón de años".