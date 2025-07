Así reaccionó Mercedes Funes a la separación de Nico Vázquez y Gime Accardi

De hecho, apenas conoció a Gimena, Nicolás Vázquez tomó la decisión de separarse de Mercedes solo cuatro meses después de haber contraído matrimonio. Mercedes Funes admitió en su momento que le costó mucho asimilar la separación y que estuvo mal durante un largo tiempo. Aunque ambos negaron en su momento, y lo siguen haciendo, muchos señalaron a Accardi como la tercera en discordia en aquella ruptura.

La primera en hablar sobre la reciente separación fue Gimena Accardi, quien compartió sus sentimientos ante la prensa: "Todavía no asimilo lo que estoy viviendo. Obviamente, estamos en pleno proceso, viéndonos, hablando todos los días, en total comunicación y amándonos como lo que somos y fuimos siempre: una pareja hermosa. Con respeto y amor yo sé lo que es Nico para mí, lo que es como persona. Si hay una persona a la que le doy todo en la vida es a él".

Nicolas Vazquez Gimena Accardi Gimena Accardi y Nico Vázquez, separados.

Posteriormente, Vázquez conversó con Ángel de Brito y Yanina Latorre, expresando su profundo dolor: "Me dijo que no puede dormir, que le cuesta hacer las funciones. Que está roto por dentro. Me habló como si fuéramos amigos. No me debe explicaciones, pero me dijo que la vida es un infierno".

A pesar de que la reciente decisión de Vázquez y Accardi se habría dado en buenos términos, persisten rumores sobre posibles infidelidades de ambas partes. Ante este panorama, la aparición de Mercedes Funes en redes sociales generó expectativa. No obstante, ella optó por el silencio respecto al tema, limitándose a subir una foto suya con un mensaje publicitario: “Estas bombas de invierno que usé por adelantado en las Europas, están aquí y ahora”.

Esta publicación fue el escenario perfecto para que los fanáticos se expresaran sobre la situación actual de su exmarido. Entre los comentarios, se leían mensajes como: “Lo que se perdió Nico Vázquez”, “Pasaron 18 años, es más que seguro que ella ya se olvidó”, “Todo llega, reina”, y “Me imagino el disfrute de los últimos acontecimientos. El karma siempre vuelve”.

Estos comentarios reflejan no solo la memoria colectiva sobre el inicio de la relación de Nico y Gime, sino también una suerte de "justicia" percibida por algunos seguidores, ante el inesperado fin de lo que parecía un sólido matrimonio.