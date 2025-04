Pepe Cibrián destrozó a Dillom: dijo que tiene que ir preso por magnicida

Durante la charla, Cibrián no evitó referirse a la actualidad argentina. “En nuestro país tampoco es tan agradable lo que estamos viviendo. No estoy de acuerdo con lo que estamos viviendo. Yo tengo derecho a hablar si soy mi democracia”, declaró con contundencia.

Y reafirmó su postura con una reflexión sobre la independencia de su pensamiento: “Como yo no vivo ni de Kirchner, ni de Macri, ni de Milei, hablo lo que me da la gana. Lo que pasa es que cuando hablas mal viviendo de ellos, es más difícil poder opinar. Me parece que es tan ingenuo de los ensobrados. Toda la vida ha habido ensobrados”.

cibrian dilom

También fue consultado sobre Dillom, el artista urbano que modificó la letra de una de sus canciones para expresar un duro mensaje contra el presidente. Al respecto, Cibrián opinó sin titubeos: “Es un error, es una aberración. Es una cosa monstruosa. Tiene que ir preso. Es un magnicida”.

En cuanto al rol del Estado en el desarrollo artístico, fue tajante: “Nunca hemos tenido apoyo de la Cultura. En nada. Nunca, en ningún gobierno hemos sido apoyados. Siempre es a pulmón”. En lo que respecta a Dillom, por el momento, el cantante no respondió pero se espera que próximamente lo haga.