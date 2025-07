Picante, la ex de Ayrton Costa rompió el silencio tras los rumores que lo vinculan con Wanda Nara

Durante el fin de semana, la influencer salió a bailar y filmó a un empleado del boliche mientras sostenía un cartel con la frase “Cambiaste un Rolex por un Casio”, parte de la famosa Bizarrap Session de Shakira.

Tras los rumores que relacionan a Ayrton Costa con Wanda Nara, muchos interpretaron la frase como una indirecta hacia la empresaria, mientras eligó para musicalizar dicha imagen con una canción de La Joaqui y L-Gante, expareja de la mediática.

¿Qué reveló Fefe Bongiorno sobre el presunto romance entre Wanda Nara y Ayrton Costa?

A través de un enigmático, Fefe Bongiorno, una de las "suricatas" de LAM programa conducido por Ángel de Brito, compartió su última investigación, en la que asegura haber reunido varias pruebas que apuntan a un posible vínculo amoroso entre la empresaria y el futbolista.

El panelista explicó: "Wanda empezó a subir fotos en un auto distinto, coinciden el anillo y el auto, un Mustang blanco ploteado (que de entrada imaginaría que no hay muchos)", y agregó: "en Intrusos la engancharon a Wanda con el auto y se ve muy claramente que la patente es la misma".

Finalmente, señaló: "a él lo habían vinculado a una piba en Miami pero justo ayer subió esto. Raro el timing: 'No me vinculen con nadie, no soy la novia de nadie. Gracias'". También mencionó que "Wanda no lo sigue pero likea todo" en su cuenta de Instagram.