Premios Emmy 2025: minuto a minuto de la ceremonia y todos ganadores

Premios Emmy 2025: minuto a minuto de la ceremonia y todos ganadores
Espectáculos
Premios Emmy
Hollywood

La 77° edición de los Premios Emmy se celebró este domingo en Los Ángeles donde se vivió una noche llena de sorpresas y entusiasmo televisivo.

- Por Noe Ríos

La 77.ª edición de los Premios Emmy se celebró en la noche de este domingo 14 de septiembre en el Peacock Theater en Los Ángeles, California, Hollywood, y los fanáticos en Argentina pudieron seguir toda la emoción en vivo.

La ceremonia, que reconoce lo mejor de la televisión, fue un evento lleno de sorpresas y reencuentros de elencos icónicos como Gilmore Girls, Law & Order: SVU y Grey’s Anatomy.

El comediante Nate Bargatze fue el anfitrión de la gala, que se transmitió en directo por TNT y la plataforma de streaming HBO Max, a partir de las 21:00 horas. A su vez, también se pudo seguir el evento desde el principio con la cobertura de la alfombra roja que comenzó a las 18:00 horas por E! Latinoamérica y las redes sociales.

Minuto a minuto de los Premios Emmy 2025

Fin de los Premios Emmy 2025

La ceremonia que premia la excelencia de la televisión llegó a su final con una recaudación enorme para los jóvenes de distintas fundaciones de Los Ángeles.

Mejor serie de drama

"The Pitt", la serie de HBO Max protagonizada por Noah Wyle se llevó el galardón más importante de la noche. El equipo completo subió al escenario a recibir el premio.

Mejor actor protagónico en una serie de drama

El actor ganador de esta terna en esta edición de los Premios Emmy es Noah Wyle, el protagonista de "The Pitt", la serie de HBO Max. Es la séptima vez que el intérprete estuvo nominado y la segunda en la que gana.

Mejor serie de comedia

En esta ocasión "The Studio" se llevó el premio y el equipo, con Seth Rogen incluido, volvió a subir al escenario para agradecer el apoyo recibido en tan solo su primera temporada.

Mejor serie limitada o antología

La terna se la llevó "Adolescencia", la serie británica de Netflix que se convierte así en una de las más ganadoras de la noche. El premio fue recibido por Stephen Graham y todo el equipo de la tira que, además, cuenta con Owen Cooper, una de las jóvenes promesas de Hollywood.

Live Blog Post

Mejor programa de entrevistas y variedades

El programa que fue elegido por la Academia de Televisión es, ni más ni menos que "The Late show con Stephen Colbert", programa de la CBS que fue cancelado en julio por "problemas financieros" justo después de que el conductor criticara a Donald Trump. Esta victoria en los Emmys es la primera que el programa recibe después de 33 nominaciones a lo largo de los años.

Mejor actor protagónico en una serie limitada o antología o película

El ganador de esta terna es el británico Stephen Graham por su papel en "Adolescencia". El actor, en esta tira de Netflix, interpreta a Eddie Miller, el padre del personaje de Owen Cooper.

In memoriam en los Premios Emmy 2025

Luego de entregar los Premios Emmy a la humanidad, la Academia de Televisión comenzó en la ceremonia de los Premios el in memoriam para recordar a los fallecidos durante el último año y medio. Con música en vivo y transmitiendo un video con fotos de los fallecidos, los presentes se mostraron emocionados.

Live Blog Post

Mejor actriz protagónica en una miniserie o antología o película

La ganadora de este premio es Cristin Milioti por su papel en "The Penguin", serie disponible en HBO Max.

Mejor actriz de reparto en una miniserie o antología o película

La ganadora es Erin Doherty por su papel en "Adolescencia". La actriz fue acompañada al escenario por Stephen Graham, director, guionista y protagonista de la serie.

Mejor guion para una serie de comedia

Las protagonistas de "Gilmore Girls", Lauren Graham y Alexis Bledel anunciaron la terna. Los ganadores fueron Seth Rogen y Evan Goldberg por "The Studio" quienes, tras subir tres veces al escenario solamente agradecieron a su equipo.

image
Mejor guion para una serie limitada, antológica o película

"Adolescencia", la miniserie de Netflix, volvió a salir victoriosa en esta categoría. Jack Thorne y Stephen Graham fueron los encargados de recibir este premio.

image
Live Blog Post

Mejor actor de reparto en una miniserie dramática

Owen Cooper, el protagonista de "Adolescencia", la serie de Netflix filmada en cuatro episodios en plano secuencia, se llevó el premio Emmy de esta categoría. Con esta victoria se convierte en el actor más joven en la historia de los Emmys - tiene 15 años - en ganar el premio.

Seguí leyendo sobre su récord aquí.

Mejor guion en una serie dramática

El premio se lo llevó Dan Gilroy por su trabajo en "Andor".

Mejor variedad de series con guion

El ganador del premio fue "Last Week Tonight With John Oliver".

Mejor dirección en una serie dramática

Adam Randall de "Slow Horses" se llevó el galardón. La serie se encuentra disponible en Apple TV.

image
Live Blog Post

Mejor dirección de una serie limitada

"Adolescencia", la serie de cuatro episodios de Netflix que fue filmada en plano secuencia fue la que se llevó la victoria en esta edición. Philip Baranti, el único hombre de esta terna nominado fue el encargado de subir a recibir el premio.

image
Live Blog Post

Mejor dirección en una serie de comedia

La terna fue presentada por Parker Posey and Walton Goggins de "The White Lotus". Ellos anunciaron que los ganadores fueron Seth Rogen (también ganador como mejor actor principal en una serie de comedia) y Evan Goldberg. Con esta victoria, Rogen ahora se convierte en un ganador de Emmy en dos ternas en una noche.

image
Mejor actor de reparto en una serie de comedia

En esta ocasión la victoria se la llevó Jeff Hiller por su papel de Joel en "Somebody Somewhere". Esta es la primera vez que el actor está nominado y que sale victorioso.

Mejor reality de competición

Leanne Morgan fue la presentadora de esta terna quien, previamente, aprovechó para seducir a Pedro Pascal. El galardón se lo llevó "The Traitors" y fue recibido por los productores quienes dieron un discurso rápido.

image
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

En esta terna salió victoriosa Hannah Einbinder por su papel de Ava Daniels en "Hacks" quien no solo se mostró muy emocionada, sino que además habló del conflicto en Medio Oriente. Asimismo, hay que destacar que este galardón es el primero que recibe la joven actriz.

Mejor actriz en una serie dramática

La terna fue presentada por Angela Bassett, quien confirmó que la nueva merecedora del premio según la academia fue Britt Lower por su papel en "Severance". La actriz se llevó el premio por primera vez en su carrera.

Mejor actor de reparto a serie de drama

Tramell Tillman fue el ganador de esta terna por su papel en "Severance" siendo así el primer actor de color en llevarse este galardón en la historia de los Emmys. El actor le dedicó su premio a su madre, quien siempre estuvo ahí para él a pesar de la dureza del camino que le tocó atravesar para llegar a ese momento.

Mejor actriz de reparto en serie de drama

Las protagonistas de "Merlina", Catherine Zeta Jones y Jenna Ortega anunciaron que Katherine LaNasa se llevó el galardón debido a su papel en "The Pitt".

Jennifer Coolidge presentó la terna mejor actriz en una serie de comedia

Coolidge presentó la terna que ella misma llegó a ganar y anunció que Jean Smart se llevó el premio por su papel en "Hacks" . Es la séptima vez que la actriz gana este galardón, la cuarta por el mismo personaje. Hay que destacar que, durante la alfombra roja, se confirmó que la quinta será la última temporada de esta serie.

Stephen Colbert presentó la terna a "mejor actor principal en una serie de comedia"

El 10 veces ganador del Emmy, quien fue recibido por una multitud de pie, anunció que Seth Rogen se quedó con el premio de esta terna por su papel en "The Studio" llevándose así su primer galardón.

Empezaron los Premios Emmy 2025

En la transmisión en vivo de los Premios Emmy a través de HBO Max comenzó la 77° edición de la entrega de galardones a la excelencia de la televisión y las series. La ceremonia abrió su nueva temporada con una parodia de la creación de la televisión, del streaming y de los mismos Emmys. Además, aprovecharon para contar qué es la televisión haciendo un repaso por todos los nominados contando un poco de qué se trata cada serie para luego darle paso a la famosa ceremonia.

Scarlett Johansson, Colin Jost, Parker Posey, Owen Cooper y Erin Doherty ya están en los Premios Emmy 2025

Algunos de los actores fueron nominados a las distintas ternas, mientras que otros simplemente fueron invitados a la ceremonia.

Adam Brody y Leighton Meester ya están en los Premios Emmy 2025

Los actores y una de las parejas más queridas de Hollywood llegaron a la celebración de los Emmys 2025 debido a "Nadie quiere esto", serie protagonizada por él que se encuentra nominada y en la cual ella hará una participación especial en la segunda temporada.

Noah Wyle, protagonista de "The Pitt" en los Premios Emmy 2025

El protagonista de "The Pitt" brindó una entrevista para el punto de encuentro de HBO Max y aseguró que está completamente emocionado por su regreso a los hospitales en la segunda temporada de la serie. Hay que destacar que el actor está nominado como mejor actor principal en una serie dramática.

Cate Blanchett ya está en los Premios Emmy 2025

La actriz fue nominada como mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión por "Disclaimer", la cual está disponible en Apple TV+.

Selena Gómez llegó a los Emmys 2025

La protagonista de "Only Murders in the Building" llegó al teatro para una nueva edición de los Premios Emmy 2025. La actriz posó sola y junto a su prometido, Benny Blanco.

image
Comenzó la red carpet de los Premios Emmy 2025

A través de HBO Max y TNT Axel Kuschevatzky y Lety Sahagun conducen el "punto de encuentro" donde ya hablaron con distintas figuras de Hollywood. Asimismo, personalidades como Pedro Pascal, Sharon Horgan, Ben Stiller y más ya se hicieron presentes en el Peacock Theater en Los Ángeles, California para la nueva edición de los Premios Emmy 2025.

Uno por uno, todos los nominados

Lista completa de nominados de los Premios Emmy 2025:

- Mejor series dramática

  • “Andor”
  • “The Diplomat”
  • “The Last of Us”
  • “Paradise”
  • “The Pitt”
  • “Severance”
  • “Slow Horses”
  • “The White Lotus”

- Mejor serie de comedia

  • “Abbott Elementary”
  • “The Bear”
  • “Hacks”
  • “Nobody Wants This”
  • “Only Murders in the Building”
  • “Shrinking”
  • “The Studio”
  • “What We Do in the Shadows”

- Mejor miniserie

  • “Adolescence”
  • “Black Mirror”
  • “Dying for Sex”
  • “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”
  • “The Penguin”

- Mejor actor principal en una serie dramática

  • Sterling K. Brown, “Paradise”
  • Gary Oldman, “Slow Horses”
  • Pedro Pascal, “The Last of Us”
  • Adam Scott, “Severance”
  • Noah Wyle, “The Pitt”

- Mejor actriz principal en una serie dramática

  • Kathy Bates, “Matlock”
  • Sharon Horgan, “Bad Sisters”
  • Britt Lower, “Severance “
  • Bella Ramsey, “The Last of Us”
  • Keri Russell, “The Diplomat"

- Mejor actor de reparto en una serie dramática

  • Zach Cherry, “Severance”
  • Walton Goggins, “The White Lotus”
  • Jason Isaacs, “The White Lotus”
  • James Marsden, “Paradise”
  • Sam Rockwell, “The White Lotus”
  • Tramell Tillman, “Severance”
  • John Turturro, “Severance”

- Mejor actriz de reparto de una serie dramática

  • Patricia Arquette, “Severance”
  • Carrie Coon, “The White Lotus”
  • Katherine LaNasa, “The Pitt”
  • Julianne Nicholson, “Paradise”
  • Parker Posey, “The White Lotus”
  • Natasha Rothwell, “The White Lotus”
  • Aimee Lou Wood, “The White Lotus”

- Mejor actriz principal en una serie de comedia

  • Uzo Aduba, “The Residence”
  • Kirstin Bell, “Nobody Wants This”
  • Quinta Brunson, “Abbott Elementary”
  • Ayo Edebiri, “The Bear”
  • Jean Smart, “Hacks”

- Mejor actor principal en una serie de comedia

  • Adam Brody, “Nobody Wants This”
  • Seth Rogen, “The Studio”
  • Jason Segel, “Shrinking”
  • Martin Short, “Only Murders in the Building”
  • Jeremy Allen White, “The Bear”

- Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

  • Liza Colón-Zayas, “The Bear”
  • Hannah Einbinder, “Hacks”
  • Kathryn Hahn, “The Studio”
  • Janelle James, “Abbott Elementary”
  • Catherine O’Hara, “The Studio”
  • Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary”
  • Jessica Williams, “Shrinking”

- Mejor actor de reparto en una serie de comedia

  • Ike Barinholtz, “The Studio”
  • Colman Domingo, “The Four Seasons”
  • Harrison Ford, “Shrinking”
  • Jeff Hiller, “Somebody Somewhere”
  • Ebon Moss-Bachrach, “The Bear”
  • Michael Urie, “Shrinking”
  • Bowen Yang, “Saturday Night Live”

- Mejor actor principal en una miniserie o película para televisión

  • Colin Farrell, “The Penguin”
  • Stephen Graham, “Adolescence”
  • Jake Gyllenhaal, “Presumed Innocent”
  • Brian Tyree Henry, “Dope Thief”
  • Cooper Koch, “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”

- Mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión

  • Cate Blanchett, “Disclaimer”
  • Meghann Fahy, “Sirens”
  • Rashida Jones, “Black Mirror”
  • Cristin Milioti, “The Penguin”
  • Michelle Williams, “Dying for Sex”

- Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión

  • Javier Bardem, “Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story”
  • Bill Camp, “Presumed Innocent”
  • Owen Cooper, “Adolescence”
  • Rob Delaney, “Dying For Sex”
  • Peter Sarsgaard, “Presumed Innocent”
  • Ashley Walters, “Adolescence”

- Mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión

  • Erin Doherty, “Adolescence”
  • Ruth Negga, “Presumed Innocent”
  • Deirdre O’Connell, “The Penguin”
  • Chloë Sevigny, “Monsters: The Lyle AndErik Menendez Story”
  • Jenny Slate, “Dying for Sex”
  • Christine Tremarco, “Adolescence”

- Mejor reality/competencia

  • “The Traitors”
  • “RuPaul’s Drag Race”
  • “The Amazing Race”
  • “Survivor”
  • “Top Chef”

- Mejor programa "talk show"

  • “Jimmy Kimmel Live!”
  • “The Daily Show”
  • “The Late Show with Stephen Colbert”

Los favoritos de la noche de los Premios Emmy

En la categoría de drama, la serie Severance lidera con 27 nominaciones y compite con otras producciones de renombre como The Last of Us, Andor y The White Lotus, las cuales fueron parte de las mejores temporadas de 2024. Por su parte, en la categoría de comedia, la favorita es The Studio, que con 23 nominaciones ha empatado el récord de The Bear en 2024. Competirá contra Hacks, Abbott Elementary, Only Murders in the Building y What We Do in the Shadows.

Además de las series, la ceremonia contará con la presencia de figuras destacadas de la industria, como Jason Bateman, Jude Law, Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones. Las últimas dos las protagonistas de "Merlina", una de las series más importantes de Netflix.

A qué hora y cómo ver en vivo los Premios Emmy 2025

La ceremonia es transmitida por el canal TNT y la plataforma de streaming HBO Max. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

