El récord histórico que rompió "The Studio" en los Premios Emmy 2025
La serie de Apple TV ganó un total de 13 premios en la última edición de los Premios Emmys y rompió un récord histórico en la historia de la televisión.
Este domingo 14 de septiembre se celebró la 77° edición de los Premios Emmy. Estos galardones premian lo mejor de la televisión en el último año y perfilan el comienzo de la nueva temporada de premios. Y, como en cada celebración grande que se lleva a cabo en Hollywood, las sorpresas no pudieron faltar. En especial, claro, luego de la victoria de Owen Cooper como mejor actor de reparto en una serie limitada, lo que ahora lo convierte en el actor más joven en llevarse este premio.
No obstante este no fue el único récord que se consiguió en la edición más reciente de los Premios Emmy que se llevaron a cabo en el Peacock Theater en Los Ángeles, California. Esto es porque, además de la sorprendente, pero merecida victoria del protagonista de "Adolescencia" (Netflix), "The Studio" también rompió un récord. La serie de Apple TV se llevó un total de 13 premios a lo largo de la noche.
Pero, más allá de ese número, lo cierto es que con esto se convierte en la primera serie de comedia en ganar tantos premios en una noche en tan solo un año. Es decir, "The Studio" se llevó esta cantidad de galardones tras el estreno de una sola temporada. Con esto no solamente superó las expectativas, sino que además demostró que ser la favorita de la noche y ganar es posible. De hecho, "The Studio" llegó a superar a "Adolescencia" que tan solo consiguió nueve premios y a "The Bear" que, tras su primera temporada solamente consiguió 11 galardones.
A su vez, esto convierte a la serie de Seth Rogen en la serie más ganadora del año. Por lo que, sin dudas, tantos reconocimientos confirman que no te podes perder esta ficción.
De qué se trata y por qué ver The Studio
El panorama televisivo ha sido redefinido por “The Studio”, la miniserie de Apple TV que no solo se convirtió en un fenómeno cultural, sino que también hizo historia al arrasar con 13 premios Emmy. Protagonizada por Seth Rogen, la serie es una audaz y filosa sátira que disecciona con maestría la maquinaria del cine y la televisión. Rogen, en un rol que parece hecho a su medida, ofrece una actuación que es una clase magistral de matices: su humor característico se entrelaza con una profundidad dramática que desnuda la ambición, la hipocresía y la fragilidad de un mundo donde los sueños y las decepciones son la moneda corriente. No es solo una mirada detrás de bambalinas; es un viaje emocionante al corazón de la industria del entretenimiento.
La genialidad de “The Studio” radica en su capacidad para ir más allá de la comedia. Si bien nos hace reír con su crítica incisiva, también nos conmueve con la humanidad de sus personajes, mostrando que detrás de cada guion, cada presupuesto y cada capricho de estrella, hay historias de lucha, fracaso y redención. Los 13 Emmy que se llevó a casa son el testimonio de un guion brillante, una dirección impecable y un elenco que se arriesga a mostrar el lado más vulnerable de sus personajes. La serie es una joya que nos recuerda que las grandes obras no solo entretienen, sino que también nos obligan a reflexionar, haciendo de “The Studio” una experiencia televisiva obligatoria.
