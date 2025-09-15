Por qué Jeremy Allen White, protagonista de "The Bear" no asistió a los Premios Emmy 2025
El actor y protagonista de una de las series más importantes de Disney+ faltó a la ceremonia de televisión. Conocé cuál fue su explicación. Los detalles.
La 77° edición de los Premios Emmy 2025 se celebró este domingo 14 de septiembre. La ceremonia, que festeja lo mejor de la televisión y las series se transmitió a través de HBO Max y TNT a partir de las 21hs.
En tanto, la alfombra roja y el punto de encuentro se pudieron ver por la misma plataforma a las 20hs. Así es que esta noche el Peacock Theater en Los Ángeles, California se vistió de gala una vez más para recibir a los artistas nominados elegidos por la Academia de la Televisión.
Aunque, de todos los nominados, lo cierto es que uno de los más esperados por los fanáticos brilló por su ausencia. Se trata, ni más ni menos que de Jeremy Allen White, el protagonista de "The Bear". Hay que destacar que, desde el estreno de la serie en Disney+ tanto la tira como los actores no pararon de recibir nominaciones por todas sus temporadas.
Tal es así que el actor siempre estuvo presente en cada premio al que fue convocado, por lo que su reciente ausencia llamó mucho la atención. Sin embargo, desde Variety confirmaron que la ausencia de Allen tiene una explicación. Según dicho medio, el actor viajó a Nueva York porque su mejor amigo contraía matrimonio justo en el mismo momento de la ceremonia, por lo que no pudo llegar y volver a Los Ángeles para la ceremonia. Aún así, más allá de su ausencia, cabe destacar que es la primera vez que el actor se ausenta en unos premios.
Cuántas nominaciones tiene "The Bear" en los Premios Emmy 2025
La serie protagonizada por Jeremy Allen White tuvo un total de 13 nominaciones en esta ocasión.
- Mejor actor en una serie de comedia (Jeremy Allen White)
- Mejor actriz en una serie de comedia (Ayo Edebiri)
- Mejor actor de reparto (Ebon Moss-Bachrach)
- Mejor actriz de reparto (Liza Colón-Zayas)
- Mejor actriz invitada (Jamie Lee Curtis y Olivia Colman)
- Mejor actor invitado (Jon Bernthal)
- Mejor dirección en una serie de comedia
- Mejor reparto para una serie de comedia
- Mejor edición de imagen en una serie de comedia de una sola cámara
- Mejor edición de sonido
- Mejor mezcla de sonido para una serie de comedia
