Por qué Jeremy Allen White, protagonista de "The Bear" no asistió a los Premios Emmy 2025

Cuántas nominaciones tiene "The Bear" en los Premios Emmy 2025

La serie protagonizada por Jeremy Allen White tuvo un total de 13 nominaciones en esta ocasión.

- Mejor actor en una serie de comedia (Jeremy Allen White)

- Mejor actriz en una serie de comedia (Ayo Edebiri)

- Mejor actor de reparto (Ebon Moss-Bachrach)

- Mejor actriz de reparto (Liza Colón-Zayas)

- Mejor actriz invitada (Jamie Lee Curtis y Olivia Colman)

- Mejor actor invitado (Jon Bernthal)

- Mejor dirección en una serie de comedia

- Mejor reparto para una serie de comedia

- Mejor edición de imagen en una serie de comedia de una sola cámara

- Mejor edición de sonido

- Mejor mezcla de sonido para una serie de comedia