Preocupación por la salud de Katia en Gran Hermano: pidió asistencia médica

“Necesito que me den una pastilla porque me siento muy mal. Voy a tener que llamar a un médico porque me duelen mucho los oídos, pero mal”, se la escuchó decir, visiblemente afectada, a uno de sus compañeros. Aunque la producción no brindó detalles oficiales sobre su estado, en redes sociales circularon fragmentos del momento que desataron una ola de comentarios y muestras de apoyo hacia la jugadora.

No es la primera vez que Katia presenta problemas físicos dentro del juego. En otras oportunidades, mencionó que los nervios y el encierro le generan molestias digestivas, un cuadro que, según relató, ya arrastraba antes de ingresar al programa. Esta vez, a sus antecedentes se le sumaron los efectos de una fuerte carga emocional y el estrés por la cercanía de una posible eliminación.

Además, varios participantes de esta edición de Gran Hermano fueron afectados recientemente por un cuadro gripal, lo que podría haber debilitado aún más su estado de salud. En su última aparición en el confesionario, había expresado su angustia por la situación personal que la llevó a concursar: “Dejé todo y nunca estuve tanto tiempo lejos de mi hija. Quiero darle una casa a ella porque se lo merece. Es para ella”.