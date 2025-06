Melody Luz, sin filtros tras la ruptura con Alex Caniggia: "No quería que hablara para que..."

melody alex.mp4

Sin rodeos, calificó a su expareja como un “impostor” y admitió haber creído en una imagen que, según ella, no se correspondía con la realidad. “Yo también me comí la mentira de que era un padre de familia que me respetaba”, sostuvo.

Consultada sobre si sufrió maltrato durante la relación, negó haber sido víctima de violencia física, pero sí mencionó situaciones que definió como violencia psicológica. En ese sentido, relató episodios vinculados a descalificaciones por parte de la madre de Alex y un lenguaje despectivo que se replicaba en su trato cotidiano. “Me decía ‘negrita’ de una manera agresiva, no como algo cariñoso”, afirmó.

alex caniggia melody luz.jpg

En cuanto al aspecto económico, Melody fue tajante: “Siempre pagué la mitad de todo. Estoy trabajando hasta los domingos para mantenerme”. También reveló que Caniggia solo cubre parte del jardín y la obra social de su hija, pero no contribuye con otros gastos. “En mi nueva casa en Martínez estoy gracias a la ayuda de mis padres, que después les voy a devolver. De él, nada”, dijo.

La entrevistadora le preguntó si veía un posible conflicto legal en el futuro, a lo que respondió con cautela: “No lo sé”. También descartó que Alex tuviera alguna adicción durante la relación. “No, al menos estando conmigo no”, aclaró.