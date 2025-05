Quién era el barrabrava de Huracán al que Lali Espósito le dedicó su nuevo tema "Lokura"

Quién era Pablo Lokura, el barrabrava de Huracán que conquistó a Lali

Pablo Lokura fue un reconocido barrabrava del Club Huracán, conocido por su personalidad intensa. Quedó en silla de ruedas tras un enfrentamiento con la policía, y aunque tenía fama de ser un personaje “picante”, la artista confesó: "Moría de amor por él y él no sabía, y éste era un loco que era Brad Pitt en silla de ruedas potro, hermoso. Y pasaba por la puerta de mi casa y hacía un chiflido típico de él, yo me asomaba por la ventana y me decía 'vamos'".

Y continuó contando: "Yo saltaba, me ponía atrás en las patas y el tipo me llevaba cuesta arriba en la avenida y nos tirábamos en la silla entre los autos en bajada. Moría de amor por él, platónicamente mal. Me dejaba en la puerta de mi casa después".

"Yo crecí a cinco cuadras de la cancha de Huracán, en Parque Patricios y Lokura era un personaje mítico del barrio, un bombonazo mal. Era un barra muy peligroso y, a la vez, muy amoroso. Si se tenía que cagar a trompadas lo hacía, y si tenía que defender a los suyos, también", agregó durante una entrevista en Nadie Dice Nada (Luzu TV).

lali sobre amor platónico.mp4

Lali también reveló con tristeza que Pablo Lokura "falleció hace poquito". Y contó: "Me enteré. No llegó a escucharla y me apena de verdad. Me entusiasmaba la idea de que él sepa".

Mirá el video de "Lokura", uno de los nuevos temas de Lali

Embed - Lali - LOKURA (Official Video)