Baby Etchecopar denunció censura libertaria: "Me resisto a creer que sea verdad"

baby censuras.mp4

"Me resisto a creer que sea verdad. No puedo creer que sea verdad. No puedo creer que después de tantos años de democracia no se haya entendido nada", expresó el periodista y conductor de radio antes de aclarar a qué se refería.

"No busco con esto prensa ni busco respuestas ni aprobaciones", dijo Etchecopar, que razonó: "Simplemente que el rumor, el sólo rumor, (de) que un chico, (que) se llama Dan (en referencia al 'Gordo Dan'), que es tuitero, diga ‘Javier, poné preso a Baby', o 'poné preso a Gabriel Levinas', o 'poné preso a Luis Novaresio’... La sola idea de que en democracia no se pueda opinar en contra porque se busca la cárcel... es insólito, es ridículo".

El "chico" en cuestión es el usuario detrás de la cuenta de X "El Gordo Dan", un opinólogo cuya identidad online se resume a ser fanático de Javier Milei y el Gobierno de La Libertad Avanza.

gordo dan baby etchecopar.jpeg

Incapaz de separar ficción humorística de redes sociales con amenazas reales a la libertad de expresión -que es uno de los pilares de la democracia-, el usuario hace uso y abuso de la hipérbole -y las mayúsculas- para dirigirse al Presidente y a sus funcionarios.

"Lo único que puedo decir es una frase de un escritor muy conocido, decírsela al gobierno de Javier Milei, que voté", expresó Baby Etchecopar antes de lanzar su mensaje: "Soy periodista, si me matás, te suicidás".