Quién es Martín Pepa, el polista que sería la nueva pareja de Pampita

pampita martin pepa

El periodista Guido Záffora contó: “Hicieron el secundario en el colegio Saint George. A Martín siempre le costó el estudio, pero era muy bueno para los deportes. Martín vive hace 20 años en Estados Unidos. Es la mano derecha de un magnate australiano llamado James Packer, es un tipo de alto nivel, fue novio de Mariah Carey”.

“El grupo de amigos de la primaria de Martín se fue de viaje de egresados con Carolina cuando todavía no era Pampita. Se podrían haber conocido hace mil años, siempre estuvieron a punto de cruzarse”, destacó Záffora, quien a su vez rememoró que había sido noticia durante el 2012 por haber hospedado en su casa al cantante Robbie Williams.

Qué dijo Pampita sobre su supuesto nuevo novio

La modelo enfrentó los rumores de su nueva relación y, sin nombrar al polista, aclaró que solo mantiene una relación de amistad: “Tengo mucha gente amiga que me acompaña. Me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio. Puedo salir a comer, ir al teatro, ir al cine. Puedo hacer todo lo que tenga ganas de hacer”.

“Fuiste al Teatro Colón con Martín Pepa, un polista”, le dijo el movilero de Intrusos programa conducido por Flor de la V, a lo que Pampita contestó con esa sonrisa que la caracteriza: “Fui con mucha gente”.

