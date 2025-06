Repudiable: Andrea Lázaro aseguró que Jujuy "ni existe en el mapa" en plena crítica a Luz Tito

A partir de allí, sus dichos se volvieron aún más controvertidos: "¿Hay luz en Jujuy o ya se apagó todo? No sé, porque hay apagones. ¿Dónde queda Jujuy?", mientras su hijo intentaba detenerla: "No sueltes la lengua. Dale, no seas ridícula".

Lejos de frenar, Andrea continuó con su actitud provocadora: "Ah, Jujuy es la bota, la bota chiquitita. Esa cosa que ni existe en el mapa". Ante lo cual el joven le pidió: "Metete con Luz, no te metas con la gente de allá".

andrea sobre luz.mp4

Las reacciones en las redes no tardaron en llegar y muchos usuarios la criticaron con dureza. Entre los comentarios, se leyeron frases como: "Andrea no suelta más, va ser una Cata dos, Dios mío, que insoportable. Después el hijo se hace el bueno" y "un nivel de odio y resentimiento tiene Andrea que pobrecita… se nota que no está pasando un buen momento. Por otro lado, su hijo es un divino, súper respetuoso marcándole los límites a su mamá".

¿Qué dijo Andrea Lázaro de Gran Hermano sobre Luciana Martínez?

"Esta muda me tuvo afuera 3 meses y no tuvo los ovarios; cierto que no tiene ovarios, los huevos de decirme en la cara lo que pensaba de mí, quería cámara la Cris Miró de La Salada. Logré que Barrionuevo por fin tenga un clip", escribió Lázaro en su cuenta en X, acompañando sus palabras con un video del momento en que ambas se enfrentaron en un momento determinado del programa.

Andrea gh Luciana

Pero sus mensajes no terminaron ahí. Andrea volvió a usar las redes, donde frecuentemente lanza críticas contra Luz Tito, y continuó su ofensiva contra Luciana. En respuesta a varios usuarios que la cuestionaron, publicó: "Pero tengo vagina. Jajaja! Digan lo que digan y para desgracia de muchos. Ella no puede decir lo mismo" y "¿Qué vas a denunciar? ¿Que Luciana no tiene ovarios? Jajajajaja, me muero".

Andrea gh Luciana

Luego, Andrea ofreció una especie de disculpas por lo sucedido pero, al parecer, decidió continuar en su misma postura.