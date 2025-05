Revelan que Carmen Barbieri puso fin a una íntima amistad de 30 años: de quién se trata

Lueho contó que “la amistad que llegó a su fin es la amistad de Carmen Barbieri y su íntima amiga Sandra Domínguez. Está todo bastante mal”.

“Hace dos meses Carmen bloqueó a Sandra Domínguez de su WhatsApp y de esa manera se termina esta amistad que ya Sandra da como terminada. Lo peor es que no hubo un motivo que yo pueda darte a esta hora porque por lo menos Sandra no sabe por qué pasó esto”, dijo al respecto Etchegoyen.

Y concluyó: “Veremos si en algún momento se da algún tipo de explicación pero la relación caducó hace poco y parece no tener retorno”.

carmen barbieri

Carmen Barbieri contó qué le dijeron sus médicos luego de recibir el alta: “No te podemos decir lo que tuviste”

Hace una semana cuendo se conoció que Carmen Barbieri había sido hospitalizada en la Clínica Zabala, la conductora contó todo lo que vivió: “Estoy bien, estoy floja, pero estoy bien. Por suerte no fue nada grave”. Para llevar todavía más tranquilidad a sus fans y al público contó: “Me hicieron millones de estudios y estuve un día y medio internada”.

Cuando le preguntaron si el diagnóstico fue un infarto o no explicó: “No. Yo les pregunté que tuve y me dijeron ´no te podemos decir lo que lo tuviste, pero si lo que no tuviste´. No infarto, ni siquiera grande ni chiquito“. Sobre los estudios a los que se tuvo que someter, agregó: ”Me vieron como estaba la aorta, si tenía las venas mal, trombosis y nada".

“Fue un dolor hasta la espalda y me hicieron también un estudio en la columna por si podía ser un pinzamiento”, relató acerca del dolor que sintió a las cinco de la mañana y que la hizo tomar la decisión de visitar la clínica en cuestión.