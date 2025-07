Desde Turquía, la China Suárez no para de responder a los haters en Instagram: "Estoy buena igual"

Lo cierto es que, desde que la actriz decidió lanzar un comunicado contra Benjamín Vicuña tildándolo de mal padre, adicto y envidioso de su trabajo, el hostigamiento en sus redes sociales parece ir in crescendo. Es por eso que, ahora que los fanáticos pueden ver sus días felices, decidieron hablar en su contra. Algo que, sin dudas, ella no dejó pasar por alto. Tal y como dijo hace unos días, ya no se calla más.