Se conoció el motivo por el que Benjamín Vicuña le quitó el permiso de viaje a la China Suárez

“Lo que más le molestó a Vicuña es que la China no le comunique este viaje y le dio desconfianza”, sostuvo el periodista, detallando que la falta de comunicación directa entre los padres fue uno de los factores clave para que el actor tomara la drástica determinación.

Además, el periodista sumó un dato que dejó en evidencia el nivel de incomunicación que atraviesa la expareja. “Ella se enteró por televisión que él le había revocado el permiso de viaje, por eso está odiada”, señaló, marcando el impacto que tuvo la noticia en la actriz.

Sobre el cierre del informe, Martín Candalaft aportó más data desde el plano legal: “El abogado de Vicuña no les informó, a pesar de que estaban negociando, lo que ellos querían era que se vaya de viaje pero más adelante; la excusa que usaba el letrado era que los nenes están en época escolar”.

El mensaje explosivo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña: “Me da por las pelotas”

vicuña china suarez.jpg

La China Suárez habló luego de que Benjamín Vicuña difundiera un comunicado en medio de la disputa por el viaje a Turquía con sus hijos. En diálogo con el periodista Gustavo Méndez, la actriz dejó un fuerte mensaje que fue revelado al aire en el programa Mujeres Argentinas.

“Me dice la China Suárez ‘me voy unos días, tengo una reunión de trabajo’”, leyó Méndez, y explicó: “Recuerden que le ofrecieron películas, eventos, desfiles, marcas y una serie allá. Tiene varias propuestas, pero se va a reunir con una que está bastante avanzada”.

Luego, agregó otra parte del mensaje: “‘Voy a organizar todo este quilombo y vuelvo a buscar a mis hijos’”, contó el periodista, quien también detalló que la actriz le envió un emoji de corazón tras ese texto.

Finalmente, al preguntarle sobre el comunicado de Vicuña, la respuesta fue tajante: “Y me pone un corazón, luego le pregunto, ¿qué pasó con el comunicado? y me dijo ‘me guardé tantas cosas, fui leal con Benjamín y que ahora me quiera cagar, me da por las pelotas’”, cerró Méndez, citando textualmente a la actriz.