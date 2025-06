De "rosca floja" a "sos amigo de Milei": el nuevo mal momento de Robertito Funes Ugarte en la calle

La primera de ellas aseguró que se acercó al lugar -aunque es vecina de la zona- para solidarizarse con algo que le parece "terrible". En esa dirección, dijo: "Me parece terrible que destruyan patrimonio histórico de todos, que cierren como cerraron el Instituto Sanmartiniano".

Al ser consultado por Robertito sobre la actitud de Juan Grabois al respecto de que se "apropió" de un edificio: "¿Y qué harías vos si te estuvieras por quedar sin tu puesto de trabajo? ¿Qué harías? Es una forma de defenderse", lanzó.

"Pero Grabois no trabaja acá...", remarcó el periodista, lo que recibió una respuesta categórica de la vecina: "Bueno, pero se solidarizó con los trabajadores, que me parece bárbaro. Hay algo que se perdió que es eso, la solidaridad. Recién a un pibe le gasearon los ojos y no paraba de agradecerme que fui a mi casa a ayudarlo... pero es lo mínimo, es humanidad".

Finalmente, la mujer manifestó: "Es horrible esto. Especialmente esta semana. Yo soy científica, mi marido es pediata. Esta semana fue muy movida para nosotros", expresó, con una clara postura ante los ataques del Gobierno.

"Vos sos amigo de Milei", el otro difícil momento de Robertito

Indignada por lo sucedido con Grabois y por el accionar de la Policía represora de Bullrich, otra chica manifestó: "Esto es un papelón lo que están haciendo... y vos que sos amigo de Milei decile que esto que están haciendo es un papelón", deslizó.

"No soy amigo de Milei, lo conozco, no soy amigo...", respondió el periodista, pero la mujer se mostró inamovible: "Sí, sos amigo, es un papelón esto que están haciendo. Es un lugar donde la gente viene a pasarla bien, a comer".

"Este lugar es patrimonio histórico, acá hay historia, ese árbol que está ahí es el que paró las bombas del '55 para que no impactaran acá. Esas son unas de las cosas que uno aprende cuando va a la escuela y te enseñan historia", expresó visiblemente molesta.

