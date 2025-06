Alejandro Sanz reaccionó a las fuertes acusaciones de una fan: "Qué pena..."

Ivet Playà lanzó un video en redes sociales contando el vínculo que mantuvo con el artista cuando ella tenía 22 años y él cerca de 50. En este sentido, reveló: "En esa época, no sé realmente el motivo, pero nos espiaban las conversaciones que manteníamos por privado y la verdad, es que yo al menos no tengo nada ni tenía nada que esconder". No obstante, aseguró sentirse "engañada, utilizada y humillada", porque no sabe "quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad".