Selva encaró a Tato por el robo de La Tana en Gran Hermano: "Me sorprende de vos"

En una charla a corazón abierto, Selva los enfrentó por lo que considera una burla a su fe. “¿Qué opinan de que no me devuelvan la Virgencita? Pregunto por la amistad de ustedes con La Tana. Hay cosas con las que no se juegan. Festejar esas cosas no está bueno, me llamó la atención de vos, Santiago”, lanzó con tono firme, visiblemente dolida por el silencio de ambos frente a la desaparición de su imagen religiosa.