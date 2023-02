Habló el médico que operó a Silvina Luna en Estados Unidos: "Tenía..."

El médico Cristian Pérez Latorre expresó en LAM su preocupación al enterarse de que la modelo necesitaba un trasplante de riñón.

"Me sentí muy mal cuando me enteré lo del trasplante, cuando ella vino a Los Ángeles y la operamos le sacamos parte del material que tenía diseminado por su organismo. Cuando lo mandamos a analizar, el informe dijo que tenía un producto similar al que usan los protesistas dentales. Es un material que está prohibido en el mundo entero, en especial para hacer rellenos en grandes zonas del cuerpo. No está aprobado ni por ANMAT ni por la FDA, y los médicos que lo utilizan son completamente inescrupulosos", dijo.

"Asombrosamente, cuando retiramos parte del material y lo mandamos a analizar, el informe del laboratorio dijo que era alginato de calcio de fraguado lento. Eso es lo que usan los protesistas dentales", añadió.

"Nosotros tratamos de hacer el mejor trabajo posible -siguió el médico-. Durante un tiempo Silvina estuvo mejor. Ella llegó acá a Los Ángeles a través de su médico personal Diego Lowenstein. En un principio, ella se sintió mejor y anduvo muy bien. Pero, lamentablemente, lo que desarrollan este tipo de sustancias son enfermedades autoinmunes. Yo lo dije desde que empecé a combatir a Lotocki cuando estaba allá en la Argentina".

"No quiero faltarle el respeto a nadie, pero yo dije que (las operadas por Lotocki) iban a ser las leprosas del siglo XXI porque, lamentablemente, esas sustancias desencadenan enfermedades autoinmunes, como la hipercalcemia que tiene Silvina. Son enfermedades que después no podés sostener y tenés que terminar, lamentablemente, en diálisis, y el otro paso es el trasplante renal".

Directo, el conductor le preguntó al médico: "¿Cómo es que un relleno en la cola (lo que le hizo Lotocki a Silvina Luna) llega a convertirse en un trasplante de riñón?". "Me lo tenés que traducir fácil para que todo el mundo lo entienda", le pidió al cirujano.

Además, Pérez Latorre aclaró que Lotocki no es cirujano. "Se recibió en la Universidad de Córdoba que le dio el título de médico cirujano, pero eso no quiere decir que lo sea. Para ser cirujano tiene que hacer una residencia de 4 años, que no hizo. Y tampoco está dentro de la Sociedad Argentina de Cirujanos Plásticos", apuntó.

Y fue tajante sobre las consecuencias de someterse a una cirugía con médicos inescrupulosos: "Acá el problema es que vos vas por una cirugía plástica y salís con un cáncer", graficó.

"Hace muchos años que se viene investigando cómo combatir este material dentro del cuerpo, pero lamentablemente es muy tóxico, es como si te introdujera un veneno adentro del cuerpo. Lo peor es que este tipo de problemas con este material se detecta muy tarde porque los síntomas empiezan a aparecer tarde", explicó.