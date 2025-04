Sofía Gonet habló de su tatuaje en honor a Homero Pettinato y las redes estallaron: "Si no fuera..."

sofi gonet tatuaje.mp4

La conversación continuó y Sofía explicó que se hizo el tatuaje durante un viaje a Tailandia. "Lo hice en Tailandia, porque se fue un mes allá, apenas me conoció", relató sobre cómo surgió la idea, rememorando aquel viaje de trabajo que Homero realizó al país asiático poco después de conocerse. Esta anécdota añadió un toque de espontaneidad y romanticismo a la historia.

Rápidamente, las redes sociales no tardaron en reaccionar ante la revelación de Gonet sobre su tatuaje en honor a su novio, Homero Pettinato. Algunos usuarios expresaron su opinión con comentarios tajantes: “Es tremendo cómo le está chupando la sangre esta mina a Homero, si no fuera porque está en Olga y se volvió súper conocido, no le daría ni la hora”.

Otros se mostraron más críticos aún, con un usuario diciendo: “Homero le hizo un amarre y la mandó a Chaca”. En tono más escéptico, hubo quienes predijeron el futuro del tatuaje: “Y probablemente le toque borrarlo en otros cinco meses”.